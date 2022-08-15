Завершился групповой этап Кубка Салея

Новости Беларуси. Групповой этап хоккейного Кубка Салея завершился 14 августа тремя матчами. «Лида» на домашней арене в ярком противостоянии одолела «Динамо-Молодечно», сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Новости Беларуси. Групповой этап хоккейного Кубка Салея завершился 14 августа тремя матчами. «Лида» на домашней арене в ярком противостоянии одолела «Динамо-Молодечно», сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Основное время поединка завершилось с ничейным счетом 3:3. Определить сильнейшего в овертайме также не вышло. Победителя встречи дружины выявили только в серии буллитов. Но, несмотря на проигрыш, динамовцы смогли пройти в плей-ин турнира, который пройдет 24 августа.
За места в финале будут бороться четыре коллектива. «Брест» на своем льду примет новополоцкий «Химик», а «Гомель» дома сыграет против «Динамо-Молодечно». Все шансы на выход дальше неожиданно потеряли призеры Экстралиги прошлого сезона. В финале четырех Кубка Салея не выступят «Металлург», «Юность» и «Шахтер». А напрямую в решающий этап вышли «Витебск» и «Неман».
Матч за трофей состоится 28 августа в Гродно.