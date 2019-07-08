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«Объекты есть, команда есть». Беларусь после Европейских игр готова принимать соревнования по разным видам спорта

08 июля 2019 19:43
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Новости Беларуси.  Эту возможность 8 июля обсуждали организаторы прошедшего форума, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Объекты есть, команда есть». Беларусь после Европейских игр готова принимать соревнования по разным видам спорта-1

Специально к Играм подготовили качественную спортивную базу и развитую инфраструктуру. По максимуму их будут использовать и после континентального первенства.

«Объекты есть, команда есть». Беларусь после Европейских игр готова принимать соревнования по разным видам спорта-4

«Объекты есть, команда есть». Беларусь после Европейских игр готова принимать соревнования по разным видам спорта-6

Так, в более комфортные условия переедут студенты. После реконструкции и ремонта в Студенческой деревне появился стадион и поликлиника. А новые автобусы и электробусы пополнят автопарки Минска и регионов.

«Объекты есть, команда есть». Беларусь после Европейских игр готова принимать соревнования по разным видам спорта-9

Международные эксперты высоко оценили подготовку и организацию II Европейских игр. Уже есть предложения о проведении в Беларуси других крупных соревнований.

«Объекты есть, команда есть». Беларусь после Европейских игр готова принимать соревнования по разным видам спорта-12

Анатолий Котов, заместитель директора фонда «Дирекция II Европейских игр»:
Звучало неоднократно, что сюда в июле приедет Сбербанкиада: более 3 тысяч участников одного из ведущих банков на России на свою спартакиаду. Поступают предложения от международных федераций о проведении самых топовых соревнований по различным видам спорта в Республике Беларусь. Мы готовы принять соревнования самого высокого уровня в любое время. Поскольку объекты есть, команда есть, организованность и радушие тоже есть.

«Объекты есть, команда есть». Беларусь после Европейских игр готова принимать соревнования по разным видам спорта-15

Напомним, в общекомандном зачете Беларусь заняла второе место. Наши атлеты завоевали 69 медалей. Это больше, чем на I Европейских играх в Баку.

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# Белорусские спортсмены # Анатолий Котов # Фотофакт

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