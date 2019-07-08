«Объекты есть, команда есть». Беларусь после Европейских игр готова принимать соревнования по разным видам спорта

Новости Беларуси. Эту возможность 8 июля обсуждали организаторы прошедшего форума, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Специально к Играм подготовили качественную спортивную базу и развитую инфраструктуру. По максимуму их будут использовать и после континентального первенства.

Так, в более комфортные условия переедут студенты. После реконструкции и ремонта в Студенческой деревне появился стадион и поликлиника. А новые автобусы и электробусы пополнят автопарки Минска и регионов.

Международные эксперты высоко оценили подготовку и организацию II Европейских игр. Уже есть предложения о проведении в Беларуси других крупных соревнований.

Анатолий Котов, заместитель директора фонда «Дирекция II Европейских игр»:

Звучало неоднократно, что сюда в июле приедет Сбербанкиада: более 3 тысяч участников одного из ведущих банков на России на свою спартакиаду. Поступают предложения от международных федераций о проведении самых топовых соревнований по различным видам спорта в Республике Беларусь. Мы готовы принять соревнования самого высокого уровня в любое время. Поскольку объекты есть, команда есть, организованность и радушие тоже есть.