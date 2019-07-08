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Белорусы завоевали серебро на командном ЧЕ по лёгкой атлетике в Луцке

08 июля 2019 12:48
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Новости Беларуси. Украинский Луцк два дня был во власти легкоатлетов-многоборцев. Там прошел командный чемпионат Европы, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Белорусы завоевали серебро на командном ЧЕ по лёгкой атлетике в Луцке-1

Белорусы завоевали серебро на командном ЧЕ по лёгкой атлетике в Луцке-3

Чтобы в следующем сезоне выступать в Суперлиге, сейчас необходимо было войти в шестерку сильнейших. В этот раз конкурировали с белорусами Эстония, Великобритания, Украина, Нидерланды, Франция, Швейцария и Испания. В каждой – команде по восемь человек, в общий зачет шли по три лучших результата у мужчин и у женщин.

Белорусы на этом форуме стали серебряными призерами. Свой вклад в копилку нашей сборной внесли Юлия Роут, Диана Рабкова, Шарлотта Паэглите, Виталий Жук, Юрий Еремич и Эдуард Михан.

Белорусы завоевали серебро на командном ЧЕ по лёгкой атлетике в Луцке-6

# Легкая атлетика # Фотофакт

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