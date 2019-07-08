Белорусы завоевали серебро на командном ЧЕ по лёгкой атлетике в Луцке

Новости Беларуси. Украинский Луцк два дня был во власти легкоатлетов-многоборцев. Там прошел командный чемпионат Европы, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Чтобы в следующем сезоне выступать в Суперлиге, сейчас необходимо было войти в шестерку сильнейших. В этот раз конкурировали с белорусами Эстония, Великобритания, Украина, Нидерланды, Франция, Швейцария и Испания. В каждой – команде по восемь человек, в общий зачет шли по три лучших результата у мужчин и у женщин.

Белорусы на этом форуме стали серебряными призерами. Свой вклад в копилку нашей сборной внесли Юлия Роут, Диана Рабкова, Шарлотта Паэглите, Виталий Жук, Юрий Еремич и Эдуард Михан.