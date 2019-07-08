Прямой эфир

Михаил Грабовский о новой должности: «Буду полностью уделять всё своё время тренерству»

08 июля 2019 13:59
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. 8 июля был официально представлен новый главный тренер минских «зубров» – Крэйг Вудкрофт, ассистировать которому будет Михаил Грабовский, сообщили в программе «СТВ-Спорт». К слову, сегодня озвучили, что Грабовский будет не только помогать главкому, но и станет спортивным директором клуба.

Михаил Грабовский о новой должности: «Буду полностью уделять всё своё время тренерству»-1

Михаил Грабовский о новой должности: «Буду полностью уделять всё своё время тренерству»-3

Михаил Грабовский, спортивный директор ХК «Динамо-Минск»:
Я буду как тренер, игрок и переводчик. Я уже для себя решил окончательно, что карьера игрока завершена и поэтому буду полностью уделять все свое время тренерству.

Затронули на встрече и тему размера ледовой площадки. «Уменьшить до североамериканской невозможно», – сказал генеральный директор минского «Динамо» Дмитрий Басков. Но предположил, что скорее всего ее переделают под финские стандарты. Это промежуточный вариант между североамериканским и европейским размером. По мнению специалистов, уменьшение размеров площадки позволит показывать командам более динамичный и силовой хоккей.

Михаил Грабовский о новой должности: «Буду полностью уделять всё своё время тренерству»-6

Михаил Грабовский о новой должности: «Буду полностью уделять всё своё время тренерству»-8

Михаил Грабовский о новой должности: «Буду полностью уделять всё своё время тренерству»-10

# Хоккей Беларуси # Михаил Грабовский # Крэйг Вудкрофт # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Белорусы завоевали серебро на командном ЧЕ по лёгкой атлетике в Луцке
08 июля 2019 12:48

Белорусы завоевали серебро на командном ЧЕ по лёгкой атлетике в Луцке

Команда «МАЗ-СПОРТавто» под руководством Вязовича выиграла 1-й этап ралли «Шёлковый путь»
08 июля 2019 12:15

Команда «МАЗ-СПОРТавто» под руководством Вязовича выиграла 1-й этап ралли «Шёлковый путь»

Тремя матчами завершился 14-й тур ЧБ по футболу «Беларусбанк – высшая лига»: как выглядит турнирная таблица
08 июля 2019 10:13

Тремя матчами завершился 14-й тур ЧБ по футболу «Беларусбанк – высшая лига»: как выглядит турнирная таблица