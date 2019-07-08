Команда «МАЗ-СПОРТавто» под руководством Вязовича выиграла 1-й этап ралли «Шёлковый путь»

Новости Беларуси. В Иркутске стартовал 9-й ралли-марафон «Шелковый путь». В 2019 году гонка пройдет по территориям России, Монголии и Китая и продолжится 10 дней, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Маршрут марафона составляет 5 тысяч километров, из которых половина придется на спецучастки. Впервые на трассу вышел анонсированный в 2018 году белорусский «капотник» команды – «МАЗ-СПОРТавто».