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Команда «МАЗ-СПОРТавто» под руководством Вязовича выиграла 1-й этап ралли «Шёлковый путь»

08 июля 2019 12:15
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Новости Беларуси. В Иркутске стартовал 9-й ралли-марафон «Шелковый путь». В 2019 году гонка пройдет по территориям России, Монголии и Китая и продолжится 10 дней, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Маршрут марафона составляет 5 тысяч километров, из которых половина придется на спецучастки. Впервые на трассу вышел анонсированный в 2018 году белорусский «капотник» команды – «МАЗ-СПОРТавто».

Команда «МАЗ-СПОРТавто» под руководством Вязовича выиграла 1-й этап ралли «Шёлковый путь»-1

Команда «МАЗ-СПОРТавто» под руководством Вязовича выиграла 1-й этап ралли «Шёлковый путь»-3

Команда «МАЗ-СПОРТавто» под руководством Вязовича выиграла 1-й этап ралли «Шёлковый путь»-5

Первый этап ралли-рейда хоть и составил всего 51 километр, оказался очень непростым, ведь проходил по размытым ливнями дорогам Иркутской области.

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Отрадно, что белорусский экипаж под руководством Сергея Вязовича показал лучшее время и занял первое место в зачете грузовиков. МАЗ Алексея Вишневского стал третьим.

Второй этап ралли свяжет Байкальск и Улан-Удэ. Спецучасток длиной 212 километров пройдет по каменистым участкам с бесконечными подъемами, перевалами и спусками. Этап станет серьезным испытанием как для пилотов, так и для техники.

Команда «МАЗ-СПОРТавто» под руководством Вязовича выиграла 1-й этап ралли «Шёлковый путь»-8

Команда «МАЗ-СПОРТавто» под руководством Вязовича выиграла 1-й этап ралли «Шёлковый путь»-10

Команда «МАЗ-СПОРТавто» под руководством Вязовича выиграла 1-й этап ралли «Шёлковый путь»-12

# Автомобильные гонки # Сергей Вязович # Фотофакт

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