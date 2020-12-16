Обращение к общественности подписали более 4200 представителей спортивной отрасли

Новости Беларуси. Более 4200 представителей спортивной отрасли поддержали обращение к белорусской и международной общественности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Среди них – чемпионы и призеры Олимпийских игр, мировых первенств и других престижных стартов, в том числе спортсмены, которые сейчас ведут подготовку к Играм в Токио: Владислав Гончаров, Ирина Курочкина, Марина Литвинчук, Василиса Марзалюк, Арина Соболенко и многие другие.