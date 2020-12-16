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Обращение к общественности подписали более 4200 представителей спортивной отрасли

16 декабря 2020 10:32
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Новости Беларуси. Более 4200 представителей спортивной отрасли поддержали обращение к белорусской и международной общественности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Обращение к общественности подписали более 4200 представителей спортивной отрасли-1

Среди них – чемпионы и призеры Олимпийских игр, мировых первенств и других престижных стартов, в том числе спортсмены, которые сейчас ведут подготовку к Играм в Токио: Владислав Гончаров, Ирина Курочкина, Марина Литвинчук, Василиса Марзалюк, Арина Соболенко и многие другие.  

Обращение к общественности подписали более 4200 представителей спортивной отрасли-4

Атлеты и тренеры едины в своем мнении: белорусская олимпийская команда должна выступать на Играх под национальным флагом и не подвергаться давлению.  

# Белорусские спортсмены # Владислав Гончаров # Ирина Курочкина # Марина Литвинчук # Василиса Марзалюк # Арина Соболенко # Фотофакт

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