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Игрок ФК «Слуцк»: 11 сезонов провёл в этом клубе и сделал всё, чтобы наша команда осталась в высшей лиге

15 декабря 2020 22:33
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Новости Беларуси. «Слуцк» победил в первом стыковом матче за право остаться в высшей лиге футбольного чемпионата Беларуси на 2021 год, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В ворота «Крумкачей» «сахарные» отправили два гола.

Игрок ФК «Слуцк»: 11 сезонов провёл в этом клубе и сделал всё, чтобы наша команда осталась в высшей лиге-1

При этом в первом тайме «вороны» имели много шансов забить, но пропустили сами. Гол в раздевалку с добивания оформил Игорь Бобко. Во второй половине встречи представитель первой лиги едва не сравнял, но вратарь случчан Брановец затащил мяч. На 79-й минуте легионер Абдул Гафар Сирима заработал пенальти, который сам же и реализовал. 2:0 – «Слуцк» возвращается домой с победой в первом стыковом матче.

Игрок ФК «Слуцк»: 11 сезонов провёл в этом клубе и сделал всё, чтобы наша команда осталась в высшей лиге-4

Игорь Бобко, игрок ФК «Слуцк»:
Начало было немножко сумбурное. Но, мне кажется, вот этот гол, который забил в конце первого тайма, немножко расслабил команду, дал какое-то вдохновение, чуть успокоились и немножко лучше стали играть. Я 11 сезонов провел в этом клубе и лично от себя сделал все, чтобы наша команда осталась в высшей лиге. Я думаю, что ребята также настроены и будут все силы отдавать.

Игрок ФК «Слуцк»: 11 сезонов провёл в этом клубе и сделал всё, чтобы наша команда осталась в высшей лиге-7

Егор Семенов, игрок ФК «Слуцк»:
Ну, конечно, при 2:0 на выезде, не пропустив, два забив, будет легче. Но все равно еще игра впереди, так что все может случиться. Так что расслабляться не стоит.

Игрок ФК «Слуцк»: 11 сезонов провёл в этом клубе и сделал всё, чтобы наша команда осталась в высшей лиге-10

Ответная встреча состоится в субботу, 19 декабря. Пройдет она в манеже или на открытом поле, пока неизвестно. Напомним, прямые путевки в высшую лигу завоевали речицкий «Спутник» и «Гомель». Эти команды заменят аутсайдеров элиты – бобруйскую «Белшину» и «Смолевичи».

# Футбол Беларуси # Игорь Бобко # Илья Брановец # Абдул Гафар Сирима # Егор Семенов # Фотофакт

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