Игрок ФК «Слуцк»: 11 сезонов провёл в этом клубе и сделал всё, чтобы наша команда осталась в высшей лиге

Новости Беларуси. «Слуцк» победил в первом стыковом матче за право остаться в высшей лиге футбольного чемпионата Беларуси на 2021 год, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В ворота «Крумкачей» «сахарные» отправили два гола.

При этом в первом тайме «вороны» имели много шансов забить, но пропустили сами. Гол в раздевалку с добивания оформил Игорь Бобко. Во второй половине встречи представитель первой лиги едва не сравнял, но вратарь случчан Брановец затащил мяч. На 79-й минуте легионер Абдул Гафар Сирима заработал пенальти, который сам же и реализовал. 2:0 – «Слуцк» возвращается домой с победой в первом стыковом матче.

Игорь Бобко, игрок ФК «Слуцк»:

Начало было немножко сумбурное. Но, мне кажется, вот этот гол, который забил в конце первого тайма, немножко расслабил команду, дал какое-то вдохновение, чуть успокоились и немножко лучше стали играть. Я 11 сезонов провел в этом клубе и лично от себя сделал все, чтобы наша команда осталась в высшей лиге. Я думаю, что ребята также настроены и будут все силы отдавать.

Егор Семенов, игрок ФК «Слуцк»:

Ну, конечно, при 2:0 на выезде, не пропустив, два забив, будет легче. Но все равно еще игра впереди, так что все может случиться. Так что расслабляться не стоит.