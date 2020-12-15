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Илья Казьянин больше не играет в минском «Динамо». Хоккеист в этом сезоне на лёд не выходил

15 декабря 2020 22:34
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Новости Беларуси. У минского хоккейного «Динамо» минус один игрок, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Клуб расстался с Ильей Казьяниным.

Илья Казьянин больше не играет в минском «Динамо». Хоккеист в этом сезоне на лёд не выходил-1

Сотрудничество прекращено по соглашению сторон. В джерси «зубров» форвард впервые появился в прошлом сезоне. Он успел сыграть в трех матчах и забросить одну шайбу. Однако в нынешнем соревновательном году 20-летний игрок в поединках КХЛ на лед не выходил.

# Хоккей Беларуси # Илья Казьянин # Фотофакт

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