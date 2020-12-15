Игорь Литовченко о подготовке «Строителя» к ЧБ по хоккею в помещении: форма у нас оптимальная, будем сражаться за первые места

15 декабря одними из первых на площадку вышли серебряные призеры минувшего чемпионата – брестская команда «Строитель». У дружины из города над Бугом относительно легкий день. В соперниках значатся коллективы, которые по возрасту и мастерству значительно уступают брестчанам.

Новости Беларуси. Стартовал чемпионат Беларуси среди мужских команд по хоккею в помещении. В нынешнем розыгрыше принимают участие семь коллективов, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Так, в первом матче дня «Строитель» играл со сборной Брестской области. Уже после двух периодов цифры на табло сигнализировали уверенную победу – 8:0, а в концовке встречи подопечные Игоря Литовченко и вовсе довели преимущество до 15 мячей, позволив соперникам забить лишь единожды.

Игорь Литовченко, и.о. главного тренера ХК «Строитель»:

Я считаю, что форма у нас самая что ни на есть максимально высокая. У нас сейчас был запланирован сбор. Мы проводили в городе Малорита, там, где мы проводили физподготовку, занимались, работали, готовили конкретно к этому чемпионату.

Также не так давно состоялся здесь чемпионат, в Минске, на этой же арене, в котором мы тоже принимали участие, заняли второе место.

Форма, я считаю, у нас оптимальная, настроение боевое, психологически ребята подготовлены, все на позитиве, так что будем сражаться за первые места.