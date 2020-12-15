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Игорь Литовченко о подготовке «Строителя» к ЧБ по хоккею в помещении: форма у нас оптимальная, будем сражаться за первые места

15 декабря 2020 15:10
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Новости Беларуси. Стартовал чемпионат Беларуси среди мужских команд по хоккею в помещении. В нынешнем розыгрыше принимают участие семь коллективов, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Единственное изменение по сравнению с 2019 годом – вместо «Брестжилстроя» – сборная Брестской области.

15 декабря одними из первых на площадку вышли серебряные призеры минувшего чемпионата – брестская команда «Строитель». У дружины из города над Бугом относительно легкий день. В соперниках значатся коллективы, которые по возрасту и мастерству значительно уступают брестчанам.

Игорь Литовченко о подготовке «Строителя» к ЧБ по хоккею в помещении: форма у нас оптимальная, будем сражаться за первые места-1

Так, в первом матче дня «Строитель» играл со сборной Брестской области. Уже после двух периодов цифры на табло сигнализировали уверенную победу – 8:0, а в концовке встречи подопечные Игоря Литовченко и вовсе довели преимущество до 15 мячей, позволив соперникам забить лишь единожды.

Итоговый счет – 15:1.

Артем Скорб оформил покер, а Игорь Егощенков и Игорь Михейчик оформили хет-трик.

Игорь Литовченко о подготовке «Строителя» к ЧБ по хоккею в помещении: форма у нас оптимальная, будем сражаться за первые места-4

Игорь Литовченко, и.о. главного тренера ХК «Строитель»:
Я считаю, что форма у нас самая что ни на есть максимально высокая. У нас сейчас был запланирован сбор. Мы проводили в городе Малорита, там, где мы проводили физподготовку, занимались, работали, готовили конкретно к этому чемпионату.

Также не так давно состоялся здесь чемпионат, в Минске, на этой же арене, в котором мы тоже принимали участие, заняли второе место.

Форма, я считаю, у нас оптимальная, настроение боевое, психологически ребята подготовлены, все на позитиве, так что будем сражаться за первые места.

Игорь Литовченко о подготовке «Строителя» к ЧБ по хоккею в помещении: форма у нас оптимальная, будем сражаться за первые места-7

Первый тур завершится 17 декабря. Напомним, неделей ранее свой чемпионат начали и представительницы прекрасного пола.

# Хоккей Беларуси # Игорь Литовченко # Игорь Егощенков # Игорь Михейчик # Фотофакт

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