Обновлён рейтинг теннисистов АТР: белорус Илья Ивашко сохранил звание первой ракетки Беларуси

Звание первой ракетки Беларуси сохранил Илья Ивашко. Правда, наш соотечественник опустился сразу на семь позиций. Не смог подняться и Егор Герасимов. Он потерял одну строчку. А вот Владимир Игнатик сумел немного улучшить свои позиции в рейтинге. К слову, белорус с победы стартовал на турнире в Лионе.

Во главе рейтинга остался серб Новак Джокович. В топ-3 также вошли испанец Рафаэль Надаль – недавний триумфатор «Ролан Гаррос» и швейцарец Роджер Федерер.