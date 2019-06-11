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Обновлён рейтинг теннисистов АТР: белорус Илья Ивашко сохранил звание первой ракетки Беларуси

11 июня 2019 09:44
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Новости Беларуси. Ассоциация теннисистов-профессионалов впервые после «Ролан Гаррос» обновила свой рейтинг, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Обновлён рейтинг теннисистов АТР: белорус Илья Ивашко сохранил звание первой ракетки Беларуси -1

Звание первой ракетки Беларуси сохранил Илья Ивашко. Правда, наш соотечественник опустился сразу на семь позиций. Не смог подняться и Егор Герасимов. Он потерял одну строчку. А вот Владимир Игнатик сумел немного улучшить свои позиции в рейтинге. К слову, белорус с победы стартовал на турнире в Лионе.

Во главе рейтинга остался серб Новак Джокович. В топ-3 также вошли испанец Рафаэль Надаль – недавний триумфатор «Ролан Гаррос» и швейцарец Роджер Федерер.

Обновлён рейтинг теннисистов АТР: белорус Илья Ивашко сохранил звание первой ракетки Беларуси -4

# Теннис # Илья Ивашко # Фотофакт

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