Новости Беларуси. Полное погружение в спортивный праздник. На Октябрьской площади начали строить фан-зону ко II Европейским играм, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Новости Беларуси. Полное погружение в спортивный праздник. На Октябрьской площади начали строить фан-зону ко II Европейским играм, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Напомним, проспект Независимости станет отрезком велогонок, которые пройдут 22, 23 и 25 июня. Наблюдать за спортсменами зрители смогут с трибун. Их сейчас монтируют вдоль проспекта.
Здесь также установили украшения в цветовой гамме Игр, а на ограждения повесили баннеры со слоганом мультифорума. Вдоль проспекта появились и белые шатры, здесь спортсмены смогут переодеться, отдохнуть и перекусить. Появление фан-зоны оценили минчане.
Подробнее – в видеоматериале