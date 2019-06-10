Новости Беларуси. Полное погружение в спортивный праздник. На Октябрьской площади начали строить фан-зону ко II Европейским играм, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Напомним, проспект Независимости станет отрезком велогонок, которые пройдут 22, 23 и 25 июня. Наблюдать за спортсменами зрители смогут с трибун. Их сейчас монтируют вдоль проспекта.