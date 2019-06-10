Прямой эфир

На Октябрьской площади начали строить фан-зону ко II Европейским играм

10 июня 2019 19:31
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Полное погружение в спортивный праздник. На Октябрьской площади начали строить фан-зону ко II Европейским играм, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

На Октябрьской площади начали строить фан-зону ко II Европейским играм-1

Напомним, проспект Независимости станет отрезком велогонок, которые пройдут 22, 23 и 25 июня. Наблюдать за спортсменами зрители смогут с трибун. Их сейчас монтируют вдоль проспекта.

На Октябрьской площади начали строить фан-зону ко II Европейским играм-4

Здесь также установили украшения в цветовой гамме Игр, а на ограждения повесили баннеры со слоганом мультифорума. Вдоль проспекта появились и белые шатры, здесь спортсмены смогут переодеться, отдохнуть и перекусить. Появление фан-зоны оценили минчане.

Подробнее – в видеоматериале

# Европейские игры # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Всё быстро, чётко». Первые иностранные болельщики приехали в Беларусь на II Европейские игры
10 июня 2019 18:34

«Всё быстро, чётко». Первые иностранные болельщики приехали в Беларусь на II Европейские игры

Криушенко о матче с Северной Ирландией: «Дополнительно настройки включать смысла нет»
10 июня 2019 18:16

Криушенко о матче с Северной Ирландией: «Дополнительно настройки включать смысла нет»

Судья соревнований «Кожаный мяч»: «Дети с азартом, стараются»
10 июня 2019 18:15

Судья соревнований «Кожаный мяч»: «Дети с азартом, стараются»