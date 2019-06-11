«Игры должны быть доступными для всех». Около 3 тысяч билетов на II Европейские игры предназначены для людей с инвалидностью

Новости Беларуси. До начала II Европейских игр, которые примет Минск, остается 10 дней, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Более 4 тысяч спортсменов в 15 видах спорта разыграют 200 комплектов наград.

Столица ожидает огромный наплыв болельщиков из разных стран. Билеты на мультифорум уже поступили в продажу. Около 3 тысяч квитков предназначены для людей с инвалидностью. Организаторы соревнований стремятся создать безбарьерную среду для такой категории зрителей и гостей и сделать для них предстоящий турнир доступным и комфортным.