«Игры должны быть доступными для всех». Около 3 тысяч билетов на II Европейские игры предназначены для людей с инвалидностью

Новости Беларуси. До начала II Европейских игр, которые примет Минск, остается 10 дней, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Более 4 тысяч спортсменов в 15 видах спорта разыграют 200 комплектов наград.
Столица ожидает огромный наплыв болельщиков из разных стран. Билеты на мультифорум уже поступили в продажу. Около 3 тысяч квитков предназначены для людей с инвалидностью. Организаторы соревнований стремятся создать безбарьерную среду для такой категории зрителей и гостей и сделать для них предстоящий турнир доступным и комфортным.
Сергей Дроздовский, директор фонда «Офис по правам людей с инвалидностью»:
К сожалению, Европейские игры не включают паралимпийскую компоненту, но очевидный интерес есть. Я знаю, что на некоторые игры уже выкуплены все специальные места.
Мы достаточно много усилий приложили, чтобы вместе с Дирекцией объехать объекты, мы давали рекомендации. Сейчас посмотрим, насколько это получилось. Мы очень рассчитываем, что эти события повысят важность и значимость того, что Игры должны быть доступными для всех.
Вопросы инклюзивности постоянно находятся в центре внимания. Люди с дополнительными потребностями смогут рассчитывать на помощь волонтеров, прошедших специальный тренинг. Обученные добровольцы призваны правильно и корректно общаться с особенными болельщиками, а также оперативно реагировать на ситуации, в которых требуется помощь и содействие.
Таможенный all inclusive. Как белорусские пункты пропуска готовятся ко II Европейским играм