Огонь спустится в шахту и побывает на центральных улицах города: Солигорск принимает «Пламя мира»

Новости Беларуси. 11 июня Солигорский район первым в Минской области примет эстафету огня «Пламя мира», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Планируется, что в полдень символ II Европейских игр торжественно встретят в районе деревни Великий Лес.

«Всё быстро, чётко». Первые иностранные болельщики приехали в Беларусь на II Европейские игры

Факелоносцы посетят знаковые объекты края: спустятся в шахту и поднимутся на терриконы. Главным событием дня станет эстафета по центральным улицам Солигорска, которая стартует в 18.00 от спортивно-зрелищного комплекса.