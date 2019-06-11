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Огонь спустится в шахту и побывает на центральных улицах города: Солигорск принимает «Пламя мира»

11 июня 2019 06:25
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Новости Беларуси. 11 июня Солигорский район первым в Минской области примет эстафету огня «Пламя мира», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Планируется, что в полдень символ II Европейских игр торжественно встретят в районе деревни Великий Лес.

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Факелоносцы посетят знаковые объекты края: спустятся в шахту и поднимутся на терриконы. Главным событием дня станет эстафета по центральным улицам Солигорска, которая стартует в 18.00 от спортивно-зрелищного комплекса.

Огонь спустится в шахту и побывает на центральных улицах города: Солигорск принимает «Пламя мира»-1

В числе факелоносцев будут известные люди региона. В 18.30 на центральной площади начнется торжественная церемония, в рамках которой состоятся передача огня представителю Несвижского района и концерт.

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# Европейские игры # Фотофакт

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