Прямой эфир

Обладатели Кубка Беларуси по футболу – пообщались с главным тренером и защитником «Торпедо-БелАЗ»

04 июня 2023 20:44
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

В прошлое воскресенье, 28 мая, определился обладатель Кубка страны по футболу. Им стал «Торпедо-БелАЗ». В свое время лавры жодинцам помог добыть Юрий Пунтус, но а сегодня Дмитрий Молош. Мы не могли обойти главкома стороной и пригласили к нам в студию «Спорттаймера». Правда, пришел он не один, а с усилением, молодым и перспективным защитником Кириллом Глущенковым.

Обладатели Кубка Беларуси по футболу – пообщались с главным тренером и защитником «Торпедо-БелАЗ»-1

Дмитрий Молош, главный тренер ФК «Торпедо-БелАЗ»:
Я всех военачальников, наверное, перечитал. От Наполеона – там очень классные вещи пишут. И футбольных тоже тренеров биографии.

Юлия Силипицкая, СТВ:
Я, как и все, мне Моуринью очень нравится. Он такой эмоциональный.

Дмитрий Молош:
Человек не играл в футбол, по сути, а до таких высот добрался.

Юлия Силипицкая:
Может быть, тогда футбол – это не только спорт. Все-таки это какая-то больше наука.

Дмитрий Молош:
Это интеллектуальное. Это психология. Первое – психология. Это 100 %. Это самое главное. Очень много начитанных тренеров, все знающих, но не цепляет. Футболисты должны чувствовать от тренера еще… Кроме спорта, должна быть химия. Ты должен правильные вещи говорить, где-то зло, где-то хорошо, где-то любить. Даже просто одной харизмы хватает, чтобы быть хорошим тренером.

Юлия Силипицкая:
Ну вы себе позволите прыгнуть в раздевалке на стол и кричать?

Дмитрий Молош:
Легко. Ну, пока не прыгал. Если я буду уверен, что я прыгну на стол и мы победим, я прыгну.

Юлия Силипицкая:
Мне вот интересно, какие рычаги?

Дмитрий Молош:
Рычаг один – к каждому подход надо найти, к каждому.

Юлия Силипицкая:
Ну, он сегодня такой, завтра такой.

Дмитрий Молош:
И я должен быть сегодня такой, завтра такой. С каждым найти – это просто невозможно. Но надо пытаться.

Юлия Силипицкая:
То есть вы пытаетесь?

Обладатели Кубка Беларуси по футболу – пообщались с главным тренером и защитником «Торпедо-БелАЗ»-4

Дмитрий Молош:
Конечно.

Юлия Силипицкая:
Кирилл, какая у вас мотивация?

Кирилл Глущенков, защитник ФК «Торпедо-БелАЗ»:
На данном этапе мотивация – попасть на евроарену, выступить.

Юлия Силипицкая:
Расскажите про Васильевича. Какой он?

Дмитрий Молош:
Когда футболист сидит рядом с тренером, он про тренера наговорит… Плохо скажет – следующую игру не в составе.

Кирилл Глущенков:
Для меня дисциплина.

Юлия Силипицкая:
Отжиматься не заставляет?

Кирилл Глущенков:
Когда надо, заставляет.

Юлия Силипицкая:
Сказал в 10 спать, отбой. В 10:01 пришел, увидел – не спите. Отжимайтесь. Сколько?

Кирилл Глущенков:
Нет, там далеко не отжимания.

Юлия Силипицкая:
Что там?

Обладатели Кубка Беларуси по футболу – пообщались с главным тренером и защитником «Торпедо-БелАЗ»-7

Кирилл Глущенков:
Это уже секрет. Чувство юмора есть. Нужен микс. Где-то жестко, где-то посмеяться.

Юлия Силипицкая:
Предложат клуб другой, побольше зарплата. Уйдете?

Кирилл Глущенков:
Смотря на сколько побольше.

Юлия Силипицкая:
Так тут же тренер, тут же белорусский Моуринью.

Кирилл Глущенков:
Это согласен. Конечно, не рассматриваем пока вариант.

Юлия Силипицкая:
Кубок. Это проходящее достижение?

Дмитрий Молош:
Мы выиграли, день попраздновали и забыли. Большие клубы каждый день новые задачи ставят. Кирилл сказал про выступление на евроарене. 100 %. Потому что в последние годы белорусские клубы вылетают в первом раунде. Это наш уровень.

Юлия Силипицкая:
Так, может, психологии не хватает?

Дмитрий Молош:
100 %. Мы не уверены в себе. Много причин для этого. Чтобы внутренний чемпионат – надо быть сильным. Когда сильные легионеры приезжают… Не просто чтобы легионер приехал, занял место белоруса, он должен быть на голову сильнее местного парня, чтобы он тянулся.

Юлия Силипицкая:
Чтобы у нас не было легионеров.

Дмитрий Молош:
Нет, они должны быть во всем мире. Посмотрите на любую европейскую страну. Топовые команды. Сколько там местных играет? Единицы. Мы берем Италию, Испанию, Германию. В нашем то же самое. Пускай к нам едут. Я за то, чтобы у нас было побольше легионеров, но они были качественные.

Юлия Силипицкая:
Для чего?

Обладатели Кубка Беларуси по футболу – пообщались с главным тренером и защитником «Торпедо-БелАЗ»-10

Дмитрий Молош:
Для решения задач клуба. И для роста местных футболистов.

Юлия Силипицкая:
Сколько можно вырастить на легионерах своих?

Дмитрий Молош:
Очень много. Пример БАТЭ. Посмотрите. Я им даже говорю: я не хочу, чтобы вы играли в «Торпедо-БелАЗ» долго. Мотивация какая должна быть? Он пришел в «Торпедо-БелАЗ», «я хочу здесь играть всю карьеру». Нет. Какой-то промежуток времени. И поезжайте на высший уровень. Зарабатывайте деньги.

Юлия Силипицкая:
Вы когда пришли, вы рассмотрели в том, что было у вас, какую-то изюминку? Или вы уже начали лепить свою команду? И вот этот Кубок – это и есть результат.

Дмитрий Молош:
Всегда амбиции у «БелАЗа» были очень большие. Наша задача – выжимать из себя максимум и из всех, кто рядом, и все сделать, чтобы быть как можно выше.

Юлия Силипицкая:
Еще остался порох в пороховнице? Уже выстрелили, Кубок у вас. А чемпионат-то только-только. Или вы там разминались? На Кубке.

Кирилл Глущенков:
Не скажу, что разминались. Но сезон только начался. Мы идем от игры к игре, готовимся. У нас очень много сил. И хотим побеждать в каждой игре.

Юлия Силипицкая:
Вот вы с каким чувством идете на тренировки?

Кирилл Глущенков:
Мы всегда летим на тренировку. Быстрее бы началась уже тренировка. Очень любим тренироваться.

Юлия Силипицкая:
А вы специально оборону так подбираете? Одна из главных составляющих – оборона.

Обладатели Кубка Беларуси по футболу – пообщались с главным тренером и защитником «Торпедо-БелАЗ»-13

Кирилл Глущенков:
В обороне мы стараемся играть все вместе. И нападающие, и защитники. Вся команда. Вся команда работает на то, чтобы сзади у нас так было. Так же, как и вся команда работает на то, чтобы впереди было все, как мы хотим. Коллектив у нас хороший, дружный.

Юлия Силипицкая:
То есть возрастного барьера нет? Если ты помоложе, то ты несешь мячи.

Кирилл Глущенков:
Ну, такое есть. Но могут и старшие подойти, спокойно взять мячи и донести. В этом ничего такого нет. В этом и заключается хороший коллектив, что у нас могут сделать все то же самое и старшие, что делают младшие.

Юлия Силипицкая:
Зимой был отток игроков почему?

Дмитрий Молош:
Банально. С кем-то мы не захотели продлить. У кого-то поступило выгодное предложение. В финансовом плане. Кто-то захотел сменить чемпионат, попробовать что-то новое.

Юлия Силипицкая:
Вы не расстраиваетесь, когда они уходят?

Дмитрий Молош:
Конечно, расстраиваюсь, но это неизбежно. Это жизнь. Для тренера тяжело, когда начинает складываться, а потом надо какие-то моменты заново. Но кто-то бы не ушел, Кирилл бы не пришел.

Юлия Силипицкая:
Может ли футбол не существовать на финансах?

Обладатели Кубка Беларуси по футболу – пообщались с главным тренером и защитником «Торпедо-БелАЗ»-16

Дмитрий Молош:
Что такое вообще карьера футболиста? Тренера зачастую. У тебя есть определенный промежуток времени в жизни, когда физиологически, генетически тебе суждено поиграть. Если ты за это время обеспечишь будущее себе, родителям, детям своим…. Если нет, в 30+ тебе жмут руку и говорят «спасибо». И ты выходишь в этот мир и никому не нужен. И ничего делать не умеешь. Естественно, футболист тоже должен думать о будущем.

Юлия Силипицкая:
Должна быть нычка?

Дмитрий Молош:
Может, человек параллельно бизнесом думает заниматься. Саморазвитие – одного из главного. Кроме спорта, у человека должно быть хобби, увлечения.

Юлия Силипицкая:
А у вас какое хобби?

Дмитрий Молош:
Я до сих пор люблю играть в футбол. У меня есть замечательная компания возле Минского моря. Спортсмены, по больше части борцы, собираются, играют в футбол. Бизнесмены.

Юлия Силипицкая:
Они вообще умеют в футбол играть?

Дмитрий Молош:
Замечательно играют. Я в своей жизни убедился: и борцы, и хоккеисты понимают очень хорошо футбол. Они игровики по жизни. Они получают большой азарт. Я отвлекаюсь, голову чищу, когда сам еду играть в футбол.

Юлия Силипицкая:
Кирилл, а у вас есть хобби? Книги читаешь?

Кирилл Глущенков:
Читаю, но редко. Крайнюю книгу, которую прочитал, – «Монах, который продал свой «Феррари». Она мне понравилась.

Юлия Силипицкая:
А зачем он ее продал? Раздай все и уйди в нирвану. А вы бы так смогли? Смогли бы свой первый большущий гонорар миллионный раздать и уйти?

Кирилл Глущенков:
Раздать и уйти для чего?

Юлия Силипицкая:
Познать себя, может быть.

Обладатели Кубка Беларуси по футболу – пообщались с главным тренером и защитником «Торпедо-БелАЗ»-19

Кирилл Глущенков:
Возможно, с возрастом. Сейчас я бы вряд ли к этому пришел.

Юлия Силипицкая:
Но задумался. Книга заставила задуматься?

Кирилл Глущенков:
Конечно, задумываешься.

Юлия Силипицкая:
Лига конференций. Она заставляет думать?

Дмитрий Молош:
Это такой опыт первый, возможно, будет показать себя на евроарене. Дай бог наконец-то мы пройдем. Белорусский клуб несколько раундов пройдет, и заявим о себе, наш клубный футбол. Мы же понимаем, что мы представляем на евроарене не только «Торпедо-БелАЗ». Мы представляем весь клубный футбол страны. И это такое чувство классное.

Юлия Силипицкая:
Смотрю в ваши глаза и понимаю, что пройдете. Не понимаю, как вы это сделаете, но понимаю, что пройдете. За счет психологии пройдете?

Дмитрий Молош:
Слишком многогранно все. Это одна их частей. Любой соперник, что в чемпионате Беларуси, что на евроарене, это большой анализ идет. Большой анализ этого соперника. Своих игроков надо подготовить. Не переборщить.

Юлия Силипицкая:
Перебарщиваете иногда? Эмоционируете?

Дмитрий Молош:
Конечно. Я считаю, что футбол без эмоций неинтересен никому.

# Футбол Беларуси # Юлия Силипицкая # Дмитрий Молош # Кирилл Глущенков # Юрий Пунтус # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Илья Полозков и Анастасия Прокопенко – победители 3-го этапа Кубка Леднёва по современному пятиборью
04 июня 2023 20:13

Илья Полозков и Анастасия Прокопенко – победители 3-го этапа Кубка Леднёва по современному пятиборью

«Было очень непросто». В полумарафоне «One run» поучаствовали около 2 тысяч человек со всей Беларуси
04 июня 2023 12:21

«Было очень непросто». В полумарафоне «One run» поучаствовали около 2 тысяч человек со всей Беларуси

Футбол. Результаты матчей 11-го тура ЧБ
03 июня 2023 19:24

Футбол. Результаты матчей 11-го тура ЧБ