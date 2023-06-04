Обладатели Кубка Беларуси по футболу – пообщались с главным тренером и защитником «Торпедо-БелАЗ»

В прошлое воскресенье, 28 мая, определился обладатель Кубка страны по футболу. Им стал «Торпедо-БелАЗ». В свое время лавры жодинцам помог добыть Юрий Пунтус, но а сегодня Дмитрий Молош. Мы не могли обойти главкома стороной и пригласили к нам в студию «Спорттаймера». Правда, пришел он не один, а с усилением, молодым и перспективным защитником Кириллом Глущенковым.
Дмитрий Молош, главный тренер ФК «Торпедо-БелАЗ»:
Я всех военачальников, наверное, перечитал. От Наполеона – там очень классные вещи пишут. И футбольных тоже тренеров биографии.
Юлия Силипицкая, СТВ:
Я, как и все, мне Моуринью очень нравится. Он такой эмоциональный.
Дмитрий Молош:
Человек не играл в футбол, по сути, а до таких высот добрался.
Юлия Силипицкая:
Может быть, тогда футбол – это не только спорт. Все-таки это какая-то больше наука.
Дмитрий Молош:
Это интеллектуальное. Это психология. Первое – психология. Это 100 %. Это самое главное. Очень много начитанных тренеров, все знающих, но не цепляет. Футболисты должны чувствовать от тренера еще… Кроме спорта, должна быть химия. Ты должен правильные вещи говорить, где-то зло, где-то хорошо, где-то любить. Даже просто одной харизмы хватает, чтобы быть хорошим тренером.
Юлия Силипицкая:
Ну вы себе позволите прыгнуть в раздевалке на стол и кричать?
Дмитрий Молош:
Легко. Ну, пока не прыгал. Если я буду уверен, что я прыгну на стол и мы победим, я прыгну.
Юлия Силипицкая:
Мне вот интересно, какие рычаги?
Дмитрий Молош:
Рычаг один – к каждому подход надо найти, к каждому.
Юлия Силипицкая:
Ну, он сегодня такой, завтра такой.
Дмитрий Молош:
И я должен быть сегодня такой, завтра такой. С каждым найти – это просто невозможно. Но надо пытаться.
Юлия Силипицкая:
То есть вы пытаетесь?
Дмитрий Молош:
Конечно.
Юлия Силипицкая:
Кирилл, какая у вас мотивация?
Кирилл Глущенков, защитник ФК «Торпедо-БелАЗ»:
На данном этапе мотивация – попасть на евроарену, выступить.
Юлия Силипицкая:
Расскажите про Васильевича. Какой он?
Дмитрий Молош:
Когда футболист сидит рядом с тренером, он про тренера наговорит… Плохо скажет – следующую игру не в составе.
Кирилл Глущенков:
Для меня дисциплина.
Юлия Силипицкая:
Отжиматься не заставляет?
Кирилл Глущенков:
Когда надо, заставляет.
Юлия Силипицкая:
Сказал в 10 спать, отбой. В 10:01 пришел, увидел – не спите. Отжимайтесь. Сколько?
Кирилл Глущенков:
Нет, там далеко не отжимания.
Юлия Силипицкая:
Что там?
Кирилл Глущенков:
Это уже секрет. Чувство юмора есть. Нужен микс. Где-то жестко, где-то посмеяться.
Юлия Силипицкая:
Предложат клуб другой, побольше зарплата. Уйдете?
Кирилл Глущенков:
Смотря на сколько побольше.
Юлия Силипицкая:
Так тут же тренер, тут же белорусский Моуринью.
Кирилл Глущенков:
Это согласен. Конечно, не рассматриваем пока вариант.
Юлия Силипицкая:
Кубок. Это проходящее достижение?
Дмитрий Молош:
Мы выиграли, день попраздновали и забыли. Большие клубы каждый день новые задачи ставят. Кирилл сказал про выступление на евроарене. 100 %. Потому что в последние годы белорусские клубы вылетают в первом раунде. Это наш уровень.
Юлия Силипицкая:
Так, может, психологии не хватает?
Дмитрий Молош:
100 %. Мы не уверены в себе. Много причин для этого. Чтобы внутренний чемпионат – надо быть сильным. Когда сильные легионеры приезжают… Не просто чтобы легионер приехал, занял место белоруса, он должен быть на голову сильнее местного парня, чтобы он тянулся.
Юлия Силипицкая:
Чтобы у нас не было легионеров.
Дмитрий Молош:
Нет, они должны быть во всем мире. Посмотрите на любую европейскую страну. Топовые команды. Сколько там местных играет? Единицы. Мы берем Италию, Испанию, Германию. В нашем то же самое. Пускай к нам едут. Я за то, чтобы у нас было побольше легионеров, но они были качественные.
Юлия Силипицкая:
Для чего?
Дмитрий Молош:
Для решения задач клуба. И для роста местных футболистов.
Юлия Силипицкая:
Сколько можно вырастить на легионерах своих?
Дмитрий Молош:
Очень много. Пример БАТЭ. Посмотрите. Я им даже говорю: я не хочу, чтобы вы играли в «Торпедо-БелАЗ» долго. Мотивация какая должна быть? Он пришел в «Торпедо-БелАЗ», «я хочу здесь играть всю карьеру». Нет. Какой-то промежуток времени. И поезжайте на высший уровень. Зарабатывайте деньги.
Юлия Силипицкая:
Вы когда пришли, вы рассмотрели в том, что было у вас, какую-то изюминку? Или вы уже начали лепить свою команду? И вот этот Кубок – это и есть результат.
Дмитрий Молош:
Всегда амбиции у «БелАЗа» были очень большие. Наша задача – выжимать из себя максимум и из всех, кто рядом, и все сделать, чтобы быть как можно выше.
Юлия Силипицкая:
Еще остался порох в пороховнице? Уже выстрелили, Кубок у вас. А чемпионат-то только-только. Или вы там разминались? На Кубке.
Кирилл Глущенков:
Не скажу, что разминались. Но сезон только начался. Мы идем от игры к игре, готовимся. У нас очень много сил. И хотим побеждать в каждой игре.
Юлия Силипицкая:
Вот вы с каким чувством идете на тренировки?
Кирилл Глущенков:
Мы всегда летим на тренировку. Быстрее бы началась уже тренировка. Очень любим тренироваться.
Юлия Силипицкая:
А вы специально оборону так подбираете? Одна из главных составляющих – оборона.
Кирилл Глущенков:
В обороне мы стараемся играть все вместе. И нападающие, и защитники. Вся команда. Вся команда работает на то, чтобы сзади у нас так было. Так же, как и вся команда работает на то, чтобы впереди было все, как мы хотим. Коллектив у нас хороший, дружный.
Юлия Силипицкая:
То есть возрастного барьера нет? Если ты помоложе, то ты несешь мячи.
Кирилл Глущенков:
Ну, такое есть. Но могут и старшие подойти, спокойно взять мячи и донести. В этом ничего такого нет. В этом и заключается хороший коллектив, что у нас могут сделать все то же самое и старшие, что делают младшие.
Юлия Силипицкая:
Зимой был отток игроков почему?
Дмитрий Молош:
Банально. С кем-то мы не захотели продлить. У кого-то поступило выгодное предложение. В финансовом плане. Кто-то захотел сменить чемпионат, попробовать что-то новое.
Юлия Силипицкая:
Вы не расстраиваетесь, когда они уходят?
Дмитрий Молош:
Конечно, расстраиваюсь, но это неизбежно. Это жизнь. Для тренера тяжело, когда начинает складываться, а потом надо какие-то моменты заново. Но кто-то бы не ушел, Кирилл бы не пришел.
Юлия Силипицкая:
Может ли футбол не существовать на финансах?
Дмитрий Молош:
Что такое вообще карьера футболиста? Тренера зачастую. У тебя есть определенный промежуток времени в жизни, когда физиологически, генетически тебе суждено поиграть. Если ты за это время обеспечишь будущее себе, родителям, детям своим…. Если нет, в 30+ тебе жмут руку и говорят «спасибо». И ты выходишь в этот мир и никому не нужен. И ничего делать не умеешь. Естественно, футболист тоже должен думать о будущем.
Юлия Силипицкая:
Должна быть нычка?
Дмитрий Молош:
Может, человек параллельно бизнесом думает заниматься. Саморазвитие – одного из главного. Кроме спорта, у человека должно быть хобби, увлечения.
Юлия Силипицкая:
А у вас какое хобби?
Дмитрий Молош:
Я до сих пор люблю играть в футбол. У меня есть замечательная компания возле Минского моря. Спортсмены, по больше части борцы, собираются, играют в футбол. Бизнесмены.
Юлия Силипицкая:
Они вообще умеют в футбол играть?
Дмитрий Молош:
Замечательно играют. Я в своей жизни убедился: и борцы, и хоккеисты понимают очень хорошо футбол. Они игровики по жизни. Они получают большой азарт. Я отвлекаюсь, голову чищу, когда сам еду играть в футбол.
Юлия Силипицкая:
Кирилл, а у вас есть хобби? Книги читаешь?
Кирилл Глущенков:
Читаю, но редко. Крайнюю книгу, которую прочитал, – «Монах, который продал свой «Феррари». Она мне понравилась.
Юлия Силипицкая:
А зачем он ее продал? Раздай все и уйди в нирвану. А вы бы так смогли? Смогли бы свой первый большущий гонорар миллионный раздать и уйти?
Кирилл Глущенков:
Раздать и уйти для чего?
Юлия Силипицкая:
Познать себя, может быть.
Кирилл Глущенков:
Возможно, с возрастом. Сейчас я бы вряд ли к этому пришел.
Юлия Силипицкая:
Но задумался. Книга заставила задуматься?
Кирилл Глущенков:
Конечно, задумываешься.
Юлия Силипицкая:
Лига конференций. Она заставляет думать?
Дмитрий Молош:
Это такой опыт первый, возможно, будет показать себя на евроарене. Дай бог наконец-то мы пройдем. Белорусский клуб несколько раундов пройдет, и заявим о себе, наш клубный футбол. Мы же понимаем, что мы представляем на евроарене не только «Торпедо-БелАЗ». Мы представляем весь клубный футбол страны. И это такое чувство классное.
Юлия Силипицкая:
Смотрю в ваши глаза и понимаю, что пройдете. Не понимаю, как вы это сделаете, но понимаю, что пройдете. За счет психологии пройдете?
Дмитрий Молош:
Слишком многогранно все. Это одна их частей. Любой соперник, что в чемпионате Беларуси, что на евроарене, это большой анализ идет. Большой анализ этого соперника. Своих игроков надо подготовить. Не переборщить.
Юлия Силипицкая:
Перебарщиваете иногда? Эмоционируете?
Дмитрий Молош:
Конечно. Я считаю, что футбол без эмоций неинтересен никому.