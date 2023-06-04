Обладатели Кубка Беларуси по футболу – пообщались с главным тренером и защитником «Торпедо-БелАЗ»

В прошлое воскресенье, 28 мая, определился обладатель Кубка страны по футболу. Им стал «Торпедо-БелАЗ». В свое время лавры жодинцам помог добыть Юрий Пунтус, но а сегодня Дмитрий Молош. Мы не могли обойти главкома стороной и пригласили к нам в студию «Спорттаймера». Правда, пришел он не один, а с усилением, молодым и перспективным защитником Кириллом Глущенковым.

Дмитрий Молош, главный тренер ФК «Торпедо-БелАЗ»:

Я всех военачальников, наверное, перечитал. От Наполеона – там очень классные вещи пишут. И футбольных тоже тренеров биографии. Юлия Силипицкая, СТВ:

Я, как и все, мне Моуринью очень нравится. Он такой эмоциональный. Дмитрий Молош:

Человек не играл в футбол, по сути, а до таких высот добрался. Юлия Силипицкая:

Может быть, тогда футбол – это не только спорт. Все-таки это какая-то больше наука. Дмитрий Молош:

Это интеллектуальное. Это психология. Первое – психология. Это 100 %. Это самое главное. Очень много начитанных тренеров, все знающих, но не цепляет. Футболисты должны чувствовать от тренера еще… Кроме спорта, должна быть химия. Ты должен правильные вещи говорить, где-то зло, где-то хорошо, где-то любить. Даже просто одной харизмы хватает, чтобы быть хорошим тренером. Юлия Силипицкая:

Ну вы себе позволите прыгнуть в раздевалке на стол и кричать? Дмитрий Молош:

Легко. Ну, пока не прыгал. Если я буду уверен, что я прыгну на стол и мы победим, я прыгну. Юлия Силипицкая:

Мне вот интересно, какие рычаги? Дмитрий Молош:

Рычаг один – к каждому подход надо найти, к каждому. Юлия Силипицкая:

Ну, он сегодня такой, завтра такой. Дмитрий Молош:

И я должен быть сегодня такой, завтра такой. С каждым найти – это просто невозможно. Но надо пытаться. Юлия Силипицкая:

То есть вы пытаетесь?

Дмитрий Молош:

Конечно. Юлия Силипицкая:

Кирилл, какая у вас мотивация? Кирилл Глущенков, защитник ФК «Торпедо-БелАЗ»:

На данном этапе мотивация – попасть на евроарену, выступить. Юлия Силипицкая:

Расскажите про Васильевича. Какой он? Дмитрий Молош:

Когда футболист сидит рядом с тренером, он про тренера наговорит… Плохо скажет – следующую игру не в составе. Кирилл Глущенков:

Для меня дисциплина. Юлия Силипицкая:

Отжиматься не заставляет? Кирилл Глущенков:

Когда надо, заставляет. Юлия Силипицкая:

Сказал в 10 спать, отбой. В 10:01 пришел, увидел – не спите. Отжимайтесь. Сколько? Кирилл Глущенков:

Нет, там далеко не отжимания. Юлия Силипицкая:

Что там?

Кирилл Глущенков:

Это уже секрет. Чувство юмора есть. Нужен микс. Где-то жестко, где-то посмеяться. Юлия Силипицкая:

Предложат клуб другой, побольше зарплата. Уйдете? Кирилл Глущенков:

Смотря на сколько побольше. Юлия Силипицкая:

Так тут же тренер, тут же белорусский Моуринью. Кирилл Глущенков:

Это согласен. Конечно, не рассматриваем пока вариант. Юлия Силипицкая:

Кубок. Это проходящее достижение? Дмитрий Молош:

Мы выиграли, день попраздновали и забыли. Большие клубы каждый день новые задачи ставят. Кирилл сказал про выступление на евроарене. 100 %. Потому что в последние годы белорусские клубы вылетают в первом раунде. Это наш уровень. Юлия Силипицкая:

Так, может, психологии не хватает? Дмитрий Молош:

100 %. Мы не уверены в себе. Много причин для этого. Чтобы внутренний чемпионат – надо быть сильным. Когда сильные легионеры приезжают… Не просто чтобы легионер приехал, занял место белоруса, он должен быть на голову сильнее местного парня, чтобы он тянулся. Юлия Силипицкая:

Чтобы у нас не было легионеров. Дмитрий Молош:

Нет, они должны быть во всем мире. Посмотрите на любую европейскую страну. Топовые команды. Сколько там местных играет? Единицы. Мы берем Италию, Испанию, Германию. В нашем то же самое. Пускай к нам едут. Я за то, чтобы у нас было побольше легионеров, но они были качественные. Юлия Силипицкая:

Для чего?

Дмитрий Молош:

Для решения задач клуба. И для роста местных футболистов. Юлия Силипицкая:

Сколько можно вырастить на легионерах своих? Дмитрий Молош:

Очень много. Пример БАТЭ. Посмотрите. Я им даже говорю: я не хочу, чтобы вы играли в «Торпедо-БелАЗ» долго. Мотивация какая должна быть? Он пришел в «Торпедо-БелАЗ», «я хочу здесь играть всю карьеру». Нет. Какой-то промежуток времени. И поезжайте на высший уровень. Зарабатывайте деньги. Юлия Силипицкая:

Вы когда пришли, вы рассмотрели в том, что было у вас, какую-то изюминку? Или вы уже начали лепить свою команду? И вот этот Кубок – это и есть результат. Дмитрий Молош:

Всегда амбиции у «БелАЗа» были очень большие. Наша задача – выжимать из себя максимум и из всех, кто рядом, и все сделать, чтобы быть как можно выше. Юлия Силипицкая:

Еще остался порох в пороховнице? Уже выстрелили, Кубок у вас. А чемпионат-то только-только. Или вы там разминались? На Кубке. Кирилл Глущенков:

Не скажу, что разминались. Но сезон только начался. Мы идем от игры к игре, готовимся. У нас очень много сил. И хотим побеждать в каждой игре. Юлия Силипицкая:

Вот вы с каким чувством идете на тренировки? Кирилл Глущенков:

Мы всегда летим на тренировку. Быстрее бы началась уже тренировка. Очень любим тренироваться. Юлия Силипицкая:

А вы специально оборону так подбираете? Одна из главных составляющих – оборона.

Кирилл Глущенков:

В обороне мы стараемся играть все вместе. И нападающие, и защитники. Вся команда. Вся команда работает на то, чтобы сзади у нас так было. Так же, как и вся команда работает на то, чтобы впереди было все, как мы хотим. Коллектив у нас хороший, дружный. Юлия Силипицкая:

То есть возрастного барьера нет? Если ты помоложе, то ты несешь мячи. Кирилл Глущенков:

Ну, такое есть. Но могут и старшие подойти, спокойно взять мячи и донести. В этом ничего такого нет. В этом и заключается хороший коллектив, что у нас могут сделать все то же самое и старшие, что делают младшие. Юлия Силипицкая:

Зимой был отток игроков почему? Дмитрий Молош:

Банально. С кем-то мы не захотели продлить. У кого-то поступило выгодное предложение. В финансовом плане. Кто-то захотел сменить чемпионат, попробовать что-то новое. Юлия Силипицкая:

Вы не расстраиваетесь, когда они уходят? Дмитрий Молош:

Конечно, расстраиваюсь, но это неизбежно. Это жизнь. Для тренера тяжело, когда начинает складываться, а потом надо какие-то моменты заново. Но кто-то бы не ушел, Кирилл бы не пришел. Юлия Силипицкая:

Может ли футбол не существовать на финансах?

Дмитрий Молош:

Что такое вообще карьера футболиста? Тренера зачастую. У тебя есть определенный промежуток времени в жизни, когда физиологически, генетически тебе суждено поиграть. Если ты за это время обеспечишь будущее себе, родителям, детям своим…. Если нет, в 30+ тебе жмут руку и говорят «спасибо». И ты выходишь в этот мир и никому не нужен. И ничего делать не умеешь. Естественно, футболист тоже должен думать о будущем. Юлия Силипицкая:

Должна быть нычка? Дмитрий Молош:

Может, человек параллельно бизнесом думает заниматься. Саморазвитие – одного из главного. Кроме спорта, у человека должно быть хобби, увлечения. Юлия Силипицкая:

А у вас какое хобби? Дмитрий Молош:

Я до сих пор люблю играть в футбол. У меня есть замечательная компания возле Минского моря. Спортсмены, по больше части борцы, собираются, играют в футбол. Бизнесмены. Юлия Силипицкая:

Они вообще умеют в футбол играть? Дмитрий Молош:

Замечательно играют. Я в своей жизни убедился: и борцы, и хоккеисты понимают очень хорошо футбол. Они игровики по жизни. Они получают большой азарт. Я отвлекаюсь, голову чищу, когда сам еду играть в футбол. Юлия Силипицкая:

Кирилл, а у вас есть хобби? Книги читаешь? Кирилл Глущенков:

Читаю, но редко. Крайнюю книгу, которую прочитал, – «Монах, который продал свой «Феррари». Она мне понравилась. Юлия Силипицкая:

А зачем он ее продал? Раздай все и уйди в нирвану. А вы бы так смогли? Смогли бы свой первый большущий гонорар миллионный раздать и уйти? Кирилл Глущенков:

Раздать и уйти для чего? Юлия Силипицкая:

Познать себя, может быть.