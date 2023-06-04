«Было очень непросто». В полумарафоне «One run» поучаствовали около 2 тысяч человек со всей Беларуси

Новости Беларуси. Минск впервые присоединился к международному полумарафону «One run». Забег проходил в парке Победы. Участие в нем приняли около 2 тысяч человек со всей Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На выбор любителям бега предлагались четыре дистанции: 21, 10, 5 и 1 километр. Каждый мог выбрать себе по силам. На финише все участники получили памятные награды и подарки. А тем, кто продемонстрировал лучшее время в своем забеге, вручались особые медали.

Иван Тихон, председатель Белорусской федерации легкой атлетики:

Этот забег можно считать международным, так как одновременно на территории России, Армении, Азербайджана, Таджикистана, Китая стартовал этот забег. Бег – это универсальный вид спорт, он доступен всем. Занимаясь бегом, участвуют все группы мышц, стимулируются все внутренние органы. Человек получает гормоны счастья. Поэтому людей не нужно сюда загонять, они сами приходят за этим счастьем, за этим удовольствием.

Алексей Мардас, победитель забега на 10 километров:

Очень классная атмосфера, классная погода. Было очень непросто. Бежали до финиша, и решался вопрос буквально в последние 100 метров. У меня была энергия, взял ускорение и ускорился. Очень доволен результатом. Классное мероприятие! Готовился к 10 километрам целенаправленно – программа тренировок была, и она себя показала.