Илья Полозков и Анастасия Прокопенко – победители 3-го этапа Кубка Леднёва по современному пятиборью
Илья Полозков и Анастасия Прокопенко – победители третьего этапа Кубка Леднева по современному пятиборью, который проходил в Москве, сообщили в программе «Спорттаймер» на СТВ. Отметим, что наши девушки порадовали нас втройне, весь пьедестал в личном зачете оказался белорусским. Серебро на счету Ирины Просенцовой, бронза у Марии Гнедчик.
Илья Полозков, победитель третьего этапа соревнований по современному пятиборью «Кубок Павла Леднева»:
У меня это второй старт в сезоне, 10 месяцев после травмы. Я его выиграл. Безусловно, очень приятно, старт достаточно сильный. Форма, конечно, еще далека от идеала. Мы набираем, эмоции переполняют, но двигаемся дальше.
Ирина Просенцова, серебряный призер соревнований по современному пятиборью «Кубок Павла Леднева»:
Соревнования прошли успешно для меня, от старта к старту я прибавляю, и это достаточно хороший результат. Надеюсь, что на финале в Минске я выступлю и покажу самый лучший свой результат.