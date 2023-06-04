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Илья Полозков и Анастасия Прокопенко – победители 3-го этапа Кубка Леднёва по современному пятиборью

04 июня 2023 20:13
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Илья Полозков и Анастасия Прокопенко – победители третьего этапа Кубка Леднева по современному пятиборью, который проходил в Москве, сообщили в программе «Спорттаймер» на СТВ. Отметим, что наши девушки порадовали нас втройне, весь пьедестал в личном зачете оказался белорусским. Серебро на счету Ирины Просенцовой, бронза у Марии Гнедчик.

Илья Полозков и Анастасия Прокопенко – победители 3-го этапа Кубка Леднёва по современному пятиборью-1

Илья Полозков, победитель третьего этапа соревнований по современному пятиборью «Кубок Павла Леднева»:
У меня это второй старт в сезоне, 10 месяцев после травмы. Я его выиграл. Безусловно, очень приятно, старт достаточно сильный. Форма, конечно, еще далека от идеала. Мы набираем, эмоции переполняют, но двигаемся дальше.

Илья Полозков и Анастасия Прокопенко – победители 3-го этапа Кубка Леднёва по современному пятиборью-4

Ирина Просенцова, серебряный призер соревнований по современному пятиборью «Кубок Павла Леднева»:
Соревнования прошли успешно для меня, от старта к старту я прибавляю, и это достаточно хороший результат. Надеюсь, что на финале в Минске я выступлю и покажу самый лучший свой результат.

# Спортивные соревнования # Илья Полозков # Анастасия Прокопенко # Ирина Просенцова # Фотофакт

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