Футбол. Результаты матчей 11-го тура ЧБ

Сегодня, 3 июня, «Гомель» обыграл «Белшину» – 2:0. Все мячи влетели в ворота команды из Бобруйска в первом тайме. На восьмой минуте цифры на табло открыл Александр Ануфриев. А на 40-й – окончательный счет установил Илья Алексиевич. Во втором матче дня «Энергетик-БГУ» уступил «Сморгони» – 0:1.