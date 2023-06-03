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Футбол. Результаты матчей 11-го тура ЧБ

03 июня 2023 19:24
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Новости Беларуси. В чемпионате Беларуси по футболу продолжается розыгрыш 11-го тура, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Футбол. Результаты матчей 11-го тура ЧБ-1

Сегодня, 3 июня, «Гомель» обыграл «Белшину» – 2:0. Все мячи влетели в ворота команды из Бобруйска в первом тайме. На восьмой минуте цифры на табло открыл Александр Ануфриев. А на 40-й – окончательный счет установил Илья Алексиевич. Во втором матче дня «Энергетик-БГУ» уступил «Сморгони» – 0:1.

Футбол. Результаты матчей 11-го тура ЧБ-4

4 июня пройдут две встречи. Расписание воскресных матчей на ваших экранах.

# Футбол Беларуси # Илья Алексиевич # Александр Ануфриев # Фотофакт

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