Минское «Динамо» победило «Барыс» в выездном матче чемпионата КХЛ

«Барыс», как правило, ранее нам проблем не доставлял. Но только не в этот вечер. Вроде и делали все подопечные Дмитрия Квартальнова правильно. Но шайба в упор не хотела оказываться в воротах. Первое взятие ворот случилось только в третьем периоде. На 13-й минуте отличился Волков. При такой игре казалось, что это успех. Но хозяева незадолго до сирены восстановили равновесие. Матч перетек в овертайм, где победную точку поставил Мороз. «Динамо» взяло верх над «Барысом» в пяти последних поединках из шести.