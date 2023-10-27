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Минское «Динамо» победило «Барыс» в выездном матче чемпионата КХЛ

27 октября 2023 17:46
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Трудовую победу в выездном матче чемпионата КХЛ одержало минское «Динамо». Таким образом, «зубры» продлили приятную для себя традицию, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Минское «Динамо» победило «Барыс» в выездном матче чемпионата КХЛ-1

«Барыс», как правило, ранее нам проблем не доставлял. Но только не в этот вечер. Вроде и делали все подопечные Дмитрия Квартальнова правильно. Но шайба в упор не хотела оказываться в воротах. Первое взятие ворот случилось только в третьем периоде. На 13-й минуте отличился Волков. При такой игре казалось, что это успех. Но хозяева незадолго до сирены восстановили равновесие. Матч перетек в овертайм, где победную точку поставил Мороз. «Динамо» взяло верх над «Барысом» в пяти последних поединках из шести.

# Хоккей # Фотофакт

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