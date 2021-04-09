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«Нью-Джерси» обыграл «Баффало». У Егора Шаранговича впервые в НХЛ показатель полезности +3

09 апреля 2021 12:48
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Минувшей ночью в Национальной хоккейной лиге было сыграно 10 матчей, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

«Нью-Джерси» обыграл «Баффало». У Егора Шаранговича впервые в НХЛ показатель полезности +3-1

«Нью-Джерси Дэвилз», за который выступает белорус Егор Шарангович, обыграл «Баффало» – 6:3.

«Нью-Джерси» обыграл «Баффало». У Егора Шаранговича впервые в НХЛ показатель полезности +3-4

Эта игра стала сверхрезультативной для нашего соотечественника: белорусский форвард забросил одну шайбу и отдал две результативные передачи. Шарангович завершил эту встречу с показателем полезности +3. Егор впервые на НХЛовском этапе карьеры набрал три результативных балла за игру.

# Хоккей # Егор Шарангович # Фотофакт

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