«Нью-Джерси» обыграл «Баффало». У Егора Шаранговича впервые в НХЛ показатель полезности +3

Минувшей ночью в Национальной хоккейной лиге было сыграно 10 матчей, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Эта игра стала сверхрезультативной для нашего соотечественника: белорусский форвард забросил одну шайбу и отдал две результативные передачи. Шарангович завершил эту встречу с показателем полезности +3. Егор впервые на НХЛовском этапе карьеры набрал три результативных балла за игру.