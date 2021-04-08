Теннис. Илья Ивашко вышел в 1/4 финала турнира в Марбелье

Несмотря на то, что в мировом рейтинге испанец располагается на 60 позиций выше белоруса, условия в матче диктовал именно Ивашко. В стартовой партии Илья сделал целых три брейка, позволил сопернику взять лишь один гейм. Во втором сете Фокина немного поупирался и проиграл подачу всего раз. Впрочем, белорусу этого было достаточно. В итоге – 6:1, 6:3, дальше Илью ждет четвертьфинал.