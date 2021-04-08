Прямой эфир

Теннис. Илья Ивашко вышел в 1/4 финала турнира в Марбелье

08 апреля 2021 20:44
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Теннисист Илья Ивашко продолжает двигаться по сетке турнира в испанской Марбелье. В матче второго круга Илья обыграл хозяина кортов – Алехандро Фокину, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Теннис. Илья Ивашко вышел в 1/4 финала турнира в Марбелье-1

Несмотря на то, что в мировом рейтинге испанец располагается на 60 позиций выше белоруса, условия в матче диктовал именно Ивашко. В стартовой партии Илья сделал целых три брейка, позволил сопернику взять лишь один гейм. Во втором сете Фокина немного поупирался и проиграл подачу всего раз. Впрочем, белорусу этого было достаточно. В итоге – 6:1, 6:3, дальше Илью ждет четвертьфинал.

Теннис. Илья Ивашко вышел в 1/4 финала турнира в Марбелье-4

На данной стадии наш соотечественник сыграет с еще одним испанцем Хауме Муньяром.

# Теннис # Илья Ивашко # Хауме Муньяр # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Мешков Брест» сыграл с украинским «Мотором» и впервые вышел в четвертьфинал гандбольной Лиги чемпионов
08 апреля 2021 20:41

«Мешков Брест» сыграл с украинским «Мотором» и впервые вышел в четвертьфинал гандбольной Лиги чемпионов

Старшему участнику 59, а младшему – 12. В Минске стартовал чемпионат Беларуси по шашкам
08 апреля 2021 19:12

Старшему участнику 59, а младшему – 12. В Минске стартовал чемпионат Беларуси по шашкам

В финале женского чемпионата Беларуси по волейболу сыграют «Минчанка» и «Прибужье»
08 апреля 2021 18:50

В финале женского чемпионата Беларуси по волейболу сыграют «Минчанка» и «Прибужье»