Теннис. Илья Ивашко вышел в 1/4 финала турнира в Марбелье

Новости Беларуси. Теннисист Илья Ивашко продолжает двигаться по сетке турнира в испанской Марбелье. В матче второго круга Илья обыграл хозяина кортов – Алехандро Фокину, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Новости Беларуси. Теннисист Илья Ивашко продолжает двигаться по сетке турнира в испанской Марбелье. В матче второго круга Илья обыграл хозяина кортов – Алехандро Фокину, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Несмотря на то, что в мировом рейтинге испанец располагается на 60 позиций выше белоруса, условия в матче диктовал именно Ивашко. В стартовой партии Илья сделал целых три брейка, позволил сопернику взять лишь один гейм. Во втором сете Фокина немного поупирался и проиграл подачу всего раз. Впрочем, белорусу этого было достаточно. В итоге – 6:1, 6:3, дальше Илью ждет четвертьфинал.
На данной стадии наш соотечественник сыграет с еще одним испанцем Хауме Муньяром.