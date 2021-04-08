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Старшему участнику 59, а младшему – 12. В Минске стартовал чемпионат Беларуси по шашкам

08 апреля 2021 19:12
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Новости Беларуси. В Минске стартовал чемпионат Беларуси по шашкам-100, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В истории проведения у мужчин это уже 69-е первенство по счету, а у женщин – 47-е.

Старшему участнику 59, а младшему – 12. В Минске стартовал чемпионат Беларуси по шашкам-1

В нынешнем розыгрыше участие принимают шашисты от мала до велика: самому старшему спортсмену 59 лет, младшему – 12. Всего 24 участника: по 12 у мужчин и женщин. Если за гроссмейстерами места в турнире были забронированы, то другие шашисты отбирались сюда из первой лиги.

Одним из таких стал 14-летний Даниил Лапчук из Гомеля, для которого нынешний чемпионат первый в карьере.

Старшему участнику 59, а младшему – 12. В Минске стартовал чемпионат Беларуси по шашкам-4

Даниил Лапчук, участник чемпионата Беларуси по шашкам (Гомель):
Ожидание – хорошо сыграть, во-первых. Из 12 человек где-то 6-7-е место занять. В принципе, готовился как всегда, как к любому другому турниру: каждый день разминка, например, какие-нибудь задачи решаю, ну и позиционные, по позиции.

Старшему участнику 59, а младшему – 12. В Минске стартовал чемпионат Беларуси по шашкам-7

Турнир проводится по круговой системе – каждый играет с каждым. Имя чемпиона страны станет известно 18 апреля. Этот старт является отборочным на командный чемпионат Европы, который пройдет в Италии осенью.

# Белорусские спортсмены # Даниил Лапчук # Фотофакт

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