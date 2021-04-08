Старшему участнику 59, а младшему – 12. В Минске стартовал чемпионат Беларуси по шашкам

Новости Беларуси. В Минске стартовал чемпионат Беларуси по шашкам-100, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В истории проведения у мужчин это уже 69-е первенство по счету, а у женщин – 47-е.

В нынешнем розыгрыше участие принимают шашисты от мала до велика: самому старшему спортсмену 59 лет, младшему – 12. Всего 24 участника: по 12 у мужчин и женщин. Если за гроссмейстерами места в турнире были забронированы, то другие шашисты отбирались сюда из первой лиги.

Одним из таких стал 14-летний Даниил Лапчук из Гомеля, для которого нынешний чемпионат первый в карьере.