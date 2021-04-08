«Мешков Брест» сыграл с украинским «Мотором» и впервые вышел в четвертьфинал гандбольной Лиги чемпионов

Новости Беларуси. Лучший результат в истории клуба. «Мешков Брест» впервые пробился в четвертьфинал самого престижного гандбольного еврокубка – Лиги чемпионов, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
По сумме двух матчей брестчане прошли запорожский «Мотор». В первой встрече БГК украинцам проиграл, и 8 апреля на родном паркете нужно было побеждать с нужной разницей, с чем «мешковцы» и справились.
Серьезные намерения белорусы начали обозначать сразу – к 10-й минуте встречи наши вели +3, к 15-й – уже +6. Классная игра хозяев в атаке сочеталась с крайне надежной защитой и игрой голкипера. К концу половины перевес БГК еще немного вырос – команды ушли отдыхать при счете 16:8. Во втором тайме БГК оставалось лишь удержать необходимый задел, что брестчане и сделали.
Результат матча – 30:23 в пользу ГК «Мешков Брест».
В 1/4 финала Лиги чемпионов «мешковцы» сыграют с испанской «Барселоной».