«Мешков Брест» сыграл с украинским «Мотором» и впервые вышел в четвертьфинал гандбольной Лиги чемпионов

Новости Беларуси. Лучший результат в истории клуба. «Мешков Брест» впервые пробился в четвертьфинал самого престижного гандбольного еврокубка – Лиги чемпионов, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

По сумме двух матчей брестчане прошли запорожский «Мотор». В первой встрече БГК украинцам проиграл, и 8 апреля на родном паркете нужно было побеждать с нужной разницей, с чем «мешковцы» и справились.