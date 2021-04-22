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Уже не «Быстрее, выше, сильнее»? Вот каким может быть новый слоган Олимпийских игр

22 апреля 2021 17:51
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Исполком МОК обсудил возможность изменения олимпийского девиза, сообщили в программе «СТВ-Спорт». К словам «Быстрее, выше, сильнее» планируется добавить «вместе». С подобной инициативой выступил президент Международного олимпийского комитета Томас Бах.

Уже не «Быстрее, выше, сильнее»? Вот каким может быть новый слоган Олимпийских игр-1

Впервые об изменении слогана заговорили на исполкоме МОК в марте. Тогда же появились первые одобрительные комментарии. Нововведение в целом получило хорошие отклики в планетарном спорте. Однако пока решили не торопиться и предложили членом МОК высказать свои замечания. И, если таковых не будет, то новый слоган будет вынесен на очередной исполком. Сессия запланирована как раз на время Олимпийских игр в Токио. Предыдущая редакция девиза была утверждена первым Олимпийским конгрессом в 1894 году.

# Олимпиада 2020 # Томас Бах # Фотофакт

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