Уже не «Быстрее, выше, сильнее»? Вот каким может быть новый слоган Олимпийских игр

Впервые об изменении слогана заговорили на исполкоме МОК в марте. Тогда же появились первые одобрительные комментарии. Нововведение в целом получило хорошие отклики в планетарном спорте. Однако пока решили не торопиться и предложили членом МОК высказать свои замечания. И, если таковых не будет, то новый слоган будет вынесен на очередной исполком. Сессия запланирована как раз на время Олимпийских игр в Токио. Предыдущая редакция девиза была утверждена первым Олимпийским конгрессом в 1894 году.