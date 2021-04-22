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Арина Соболенко вышла в ¼ теннисного турнира в Штутгарте

22 апреля 2021 19:04
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Новости Беларуси. Арина Соболенко в четвертьфинале крупного теннисного турнира категории WTA-500 в немецком Штутгарте, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Во втором круге была повержена хозяйка кортов Анна-Лена Фридзам.

Арина Соболенко вышла в ¼ теннисного турнира в Штутгарте-1

Белоруска смотрелась предпочтительнее на протяжении всего матча. Впрочем, на то, чтобы как следует разыграться, нашей спортсменке потребовался весь первый сет. Его она взяла с минимальным преимуществом – 6:4. А вот во второй партии дела пошли веселее. Соболенко играла с позиции силы и во многом преуспела – 6:2. В 1/4 нашу теннисистку ждет более серьезное испытание в лице представительницы Эстонии Анетт Контавейт.

# Теннис # Арина Соболенко # Анна-Лена Фридзам # Анетт Контавейт # Фотофакт

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