Арина Соболенко вышла в ¼ теннисного турнира в Штутгарте

Белоруска смотрелась предпочтительнее на протяжении всего матча. Впрочем, на то, чтобы как следует разыграться, нашей спортсменке потребовался весь первый сет. Его она взяла с минимальным преимуществом – 6:4. А вот во второй партии дела пошли веселее. Соболенко играла с позиции силы и во многом преуспела – 6:2. В 1/4 нашу теннисистку ждет более серьезное испытание в лице представительницы Эстонии Анетт Контавейт.