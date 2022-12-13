Прямой эфир

«Нью-Джерси» Егора Шаранговича уступил «Рейнджерс» в матче НХЛ

13 декабря 2022 12:41
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

В Национальной хоккейной лиге были сыграны очередные матчи. «Нью-Джерси» Егора Шаранговича был близок к тому, чтобы обыграть «Рейнджерс», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

«Нью-Джерси» Егора Шаранговича уступил «Рейнджерс» в матче НХЛ-1

«Девилз» дважды в матче вели с перевесом в две шайбы. И даже получили право на буллит. Но его не реализовали и в итоге проиграли. Спаслись «рейнджеры» за 7 секунд. Именно столько времени им потребовалось для того, чтобы забросить дважды. А в овертайме викторию принес Хитил. Финальный счет – 4:3 в пользу представителей Нью-Йорка. Белорус Егор Шарангович действовал в четвертом звене, получил скудное игровое время 5 минут и 44 секунды, допустил одну потерю и завершил матч с отрицательным показателем полезности.

Подписывайтесь на нас в Telegram!

# Хоккей # Егор Шарангович # Филип Хитил # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Сборная Беларуси по хоккею прибыла на Кубок Первого канала
12 декабря 2022 19:27

Сборная Беларуси по хоккею прибыла на Кубок Первого канала

Лучшие игроки Беларуси и России. Кубок Союзного государства по шашкам – кто стал чемпионом в блице?
12 декабря 2022 15:48

Лучшие игроки Беларуси и России. Кубок Союзного государства по шашкам – кто стал чемпионом в блице?

В России такой лиги нет. В чём уникальность турнира «Лига храбрых» по борьбе?
12 декабря 2022 15:37

В России такой лиги нет. В чём уникальность турнира «Лига храбрых» по борьбе?