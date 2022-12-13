«Нью-Джерси» Егора Шаранговича уступил «Рейнджерс» в матче НХЛ

В Национальной хоккейной лиге были сыграны очередные матчи. «Нью-Джерси» Егора Шаранговича был близок к тому, чтобы обыграть «Рейнджерс», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

«Девилз» дважды в матче вели с перевесом в две шайбы. И даже получили право на буллит. Но его не реализовали и в итоге проиграли. Спаслись «рейнджеры» за 7 секунд. Именно столько времени им потребовалось для того, чтобы забросить дважды. А в овертайме викторию принес Хитил. Финальный счет – 4:3 в пользу представителей Нью-Йорка. Белорус Егор Шарангович действовал в четвертом звене, получил скудное игровое время 5 минут и 44 секунды, допустил одну потерю и завершил матч с отрицательным показателем полезности.