Арина Соболенко поднялась в топ-100 мирового рейтинга, что позволило стать первой ракеткой Беларуси

Новости Беларуси. 19-летняя Арина Соболенко впервые поднялась в топ-100 мирового рейтинга. Более того, стала первой ракеткой страны.

Рывок со 102-й позиции на 76-ю стал возможен благодаря успешному выступлению на турнире в китайском Тяньцзине. Арина провела состязания на одном дыхании, одержав четыре победы, и впервые добралась до финала турнира под эгидой WTA. В титульном поединке Соболенко в упорной борьбе уступила бывшей первой ракетке планеты россиянке Марии Шараповой.