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Фанаты ликуют: БАТЭ обыграл «Кельн»

19 октября 2017 20:57
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Новости Беларуси.  Футболисты БАТЭ добились первой победы в групповом раунде Лиги Европы, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Команда Александра Ермаковича оказалась сильнее немецкого Кельна, который не блещет не только на евро-арене, а и в родном чемпионате. Единственный мяч, который решил судьбу игры, на счету Алексея Риоса.

Счастливой для него, как и для всех поклонников БАТЭ, стала 55 минута.

В параллельной игре нашей группы «Арсенал» на последних минутах вырвал победу у «Црвены Звезды» благодаря голу Жиру. Теперь клубы из Борисова и Белграда имеют по четыре очка и, скорее всего, именно они будут бороться за второе место.

# Футбол Беларуси

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