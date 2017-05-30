«Нужна четко спланированная работа»: какие задачи поставил Президент на Олимпийском собрании

Новости Беларуси. Почему спорт так и не стал для белорусов источником национальной гордости? Александр Лукашенко призвал к ответу спортивных функционеров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 30 мая в НОК Беларуси прошло Олимпийское собрание. На заседании утверждены изменения в состав исполкома и выбран президент Олимпийского комитета Беларуси – глава государства переизбран на очередной срок. В следующем году на зимних Олимпийских играх в Южной Корее нужно исправить все ошибки провального выступления белорусской сборной на Олимпиаде в Бразилии, – заявил Александр Лукашенко. Необходимо определить потенциально медальные виды спорта, сократить расходы НОК на 25%, оптимизировать работу центров олимпийской подготовки и усилить роль регионов в воспитании будущих чемпионов.

Анастасия Иванникова, СТВ:

Национальный олимпийский комитет сегодня стал центром большого разговора. Всего приглашены больше сотни человек. Чиновники, руководители федераций, тренеры, спортсмены. Именно в их руках будущее белорусского спорта. С первых минут вопросы организационные. Александра Лукашенко переизбрали Президентом НОКа, всеобщим голосованием первым вице-президентом избран Андрей Асташевич, Сергей Репкин и Семен Шапиро стали вице-президентами. Также избран исполком комитета. А потом сразу перешли к вопросам финансовым. Президент тут же дает поручения.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Проверьте отчет ревизионной комиссии НОК, еще раз посмотрите на доходы и расходы, вместе с Кочановой посмотрите на то, куда мы тратили эти деньги, правильно ли. Второе мое предложение. Мы сегодня оптимизацию устроили по всей стране. Я прошу вас поддержать предложение, чтобы мы и в НОКе сократили наши аппетиты не намного, на 25% Последние четыре года во многом определяющие. Наша страна стала одним из спортивных центров. Взять хотя бы предстоящие спортивные старты: в 2019 году в Беларуси пройдут Европейские игры, в 1921-м – чемпионат мира по хоккею. Сегодня спорт во многом определяет имидж страны. И если вклад в эту сферу со стороны государства есть, в ответ отдачу получаем не всегда. Олимпиада в Рио-де-Жанейро и лишь 40 место в медальном зачете. Одно золото, четыре серебра и четыре бронзы.

Александр Лукашенко:

Давайте посмотрим на Олимпиаду в Рио. От Беларуси попала только одна команда – женская по баскетболу. И то, использовав самую последнюю возможность, вскочив в последний вагон. За девчат переживала вся страна. Но какую игру они показали? Почему не дотянули? Говорят, устали, все возрастные. Чего тогда было туда ехать? Чего ехать, если в голове пенсия? И что это за усталость? 30 лет человеку, до 30-ти, чуть больше, 31-32. Устали! Ладно. Баскетболистки хотя бы доехали до Рио и боролись. А футбол? А волейбол? А гандбол? Индивидуальные виды также не блистали. Неудовлетворительно выступили дзюдоисты, стрелки, боксеры, велосипедисты, гимнасты, теннисисты. Все наши великие легкоатлеты и пловцы попрятались за спины Тихона и Саши Герасимени. Почему на коммерческих стартах результат есть, а на главном старте четырехлетия нет? Как так получается, что на Олимпиаде мы плетемся в хвосте, а через две недели на этапах Кубка мира даже титулы завоевываем? На летних Олимпийских играх 2016 года Беларусь представляли 123 спортсмена, участвовали в 23 видах спорта. Год был явно не лучшим. По итогам выступления на главных стартах усилили состав команды, прошли назначения новых тренеров. В НОКе и вовсе отмечают: та олимпиада в Рио стала уроком. Над чем работать, есть. По традиции мы сильны в гребле на байдарках и каноэ, в тяжелой атлетике, пулевой стрельбе, плавании, фристайле. Однако этого недостаточно.

Анатолий Котов, генеральный секретарь Национального олимпийского комитета Республики Беларусь:

Олимпиада в Рио была не самой успешной по разным причинам для нашей страны, но надо извлекать уроки. Ближайшее масштабное спортивное первенство – зимние Олимпийские игры 2018 года. Принимать их будет южнокорейский город Пхенчхан. За это право боролся третий раз. В финале голосования обогнал немецкий Мюнхен и французский Анси. До этого в Южной Корее зимней олимпиады не было ни разу. Пока у белорусских атлетов есть время на подготовку. Относиться нужно как никогда серьезно.

Александр Лукашенко:

Не за горами зимняя Олимпиада в Южной Корее. И с чем мы туда поедем? Хоккейная команда провалилась. Это, к сожалению, демонстрирует общее состояние данного вида спорта в нашей стране. Я просто был вынужден принять серьезные кадровые решения. Это же не дело. Проводим в Беларуси отбор на Олимпиаду. Цена вопроса – Словения. И мы дома, при наших зрителях позорно проигрываем этой команде в отборе. Разве это нормально? С кем тогда играть хоккеисты собираются? В биатлоне Даша встанет окончательно на ноги. Больше никого нет. Про биатлон целый роман можно написать. Булыгин за руку ко мне привел тренера, олимпийского чемпиона. Ольховский поработал межсезонку. И нашим великим спортсменам и прочим он чем-то не понравился. И Валерия Павловича убедили, что он перегрузил спортсменов. Если вы его выкинули, дайте результат. А какой результат дали? Даша беременная медаль завоевала. А где спортсмены? А где остальные? Какой результат? Сколько денег вложили в этот биатлон. Посмотрим, что будет в Корее. Основные надежды на ближайшей Олимпиаде – наши лыжники. А еще биатлонисты. Не зря именитые спортсмены сегодня сидели по правую руку от белорусского лидера. До сих пор весь мир помнит победы Дарьи Домрачевой. В 2014 году она стала первой биатлонисткой в мире, трехкратной олимпийской чемпионкой. К таким результатам и нужно стремиться. Жаль, пока таких единицы, а ведь расчет должен быть на целую плеяду. И над этим уже идет работа, – рассказывают в Федерации.

Андриан Цыбульский, председатель Белорусской федерации биатлона:

Чтобы была плеяда, нужно системно подойти к вопросу работы с резервом. То, что мы уже и сделали. Наша программа приносит первые результаты. Нужно подождать – и будет плеяда. В первую очередь, – уверен Президент, – определиться надо с потенциально медальными видами спорта. На них и делать ставку. А потом оказывать основную поддержку. «За» Александр Лукашенко и детско-юношеский спорт. В эту сферу приходит все больше бывших спортсменов. Это правильно. У таких талантливых учителей есть чему поучиться. Максим Мирный, Александра Наркевич, Анастасия Сорокина. Эти имена до сих пор на слуху.

Александр Лукашенко:

Мы вынуждены десятками завозить тренеров из-за рубежа и за огромные деньги. Я не против заимствования чужого передового опыта. Пусть работают консультантами. Но вокруг каждого из них должны расти белорусские кадры. Поймите, с иностранца спрос почти никакой. Отработал, собрал вещи и уехал. Душу в дело он не вложит и Родину любить не научит, потому что ему это не надо. Возможно, стоит активно приглашать иностранных преподавателей. Или наших тренеров отдельных отправлять учиться за рубеж, раз сами не в состоянии качественно изменить ситуацию. Вопрос с грамотными тренерами сегодня как никогда актуален. Наиболее востребованы в легкой атлетике, плавании, футболе. В настоящее время в Беларуси почти четыре сотни спортивных школ, а вот подготовку в них проходят более 170 тысяч юных спортсменов.

Александр Шамко, министр спорта и туризма Республики Беларусь:

Здесь есть много вопросов, касающихся квалификации тренеров, заработной платы тренеров. Мы об этом говорим. Сегодня есть механизмы, которые позволяют стимулировать рост заработной платы, особенно тех тренеров, которые пришли со школьной скамьи. Спортсмены, которые закончили карьеру, имеют образование, здесь надо подставить плечо.

Максим Рыженков, первый заместитель главы Администрации Президента Республики Беларусь:

Многие готовы видеть только сегодняшний результат. Президент требует медали, значит, все кинем сегодня на старших атлетов, которых будет отбирать на Олимпийские игры и так далее. И нас не интересует, что там внизу, какие школы, юниоры. Даже если такой атлет достигнет сегодня результата, то вся система спорта не получит от этого никакого импульса. Сегодня много делается в спортивной науке и медицине. РНПЦ спорта открыт был в 2014 году. Аналогов нет в странах СНГ. Сегодня уже сформировано 29 комплексных научных групп, которые охватили 35 видов спорта. Однако чтобы от такой работы получить результат, подготовку надо вести сообща: с Минздравом и Академией наук. А еще научиться бороться с нападками против белорусских спортсменов. К примеру, в допинговых вопросах. Александр Лукашенко:

Непонятная возня с медикаментами, мельдониями, лишение белорусских атлетов медалей Пекина и Лондона больно ударили по нашему авторитету. Здесь нужна четко спланированная работа по профилактике этого зла. Мы должны быть готовы грамотно противостоять безосновательному давлению. Под угрозой отстранения находились наши тяжелоатлеты, не доехали до Рио гребцы. Легкая атлетика прибыла не в оптимальном составе. Часть претензий Международного олимпийского комитета удалось снять. Но глобально, как выяснилось, федерации не готовы защищать сами себя. Там не знают ни международных процедур, ни что делать в экстренной ситуации. Сейчас наша страна вовсю готовится к проведению II Европейских игр 2019 года. Кстати, первые в истории принимал солнечный Баку. Открытие спортивного форума состоится 20 июня. Ожидается, что на организацию II Европейских игр Беларусь потратит около 50 миллионов долларов. Но здесь главное – имидж страны. В Минск приедет около 4 тысяч атлетов, а еще сотни тысяч болельщиков. А вот своеобразным спортивным центром станет стадион «Динамо». Сегодня спорткомплекс готов более чем на 50%. Впрочем, при строительстве спортивных объектов учитывать нужно и тот факт, что многие комплексы попросту простаивают без дела, – подчеркивает Президент. Александр Лукашенко:

Сопоставьте необходимость строительства объекта с возможностью его эксплуатации в дальнейшем. У нас, оказывается, можно бездумно начать стройку, а потом судорожно искать деньги на ее завершение. Нужна система планирования. Координировать данные вопросы должен Минспорта. Отчитаться о вводе объектов в строй – вторично. Главное, чтобы народ шел туда заниматься. Это Олимпийское собрание стало действительно судьбоносным для отрасли. Последний раз проходило 5 лет назад. Неудивительно, что превратилось оно в настоящую дискуссию. Звучали мнения и даже предложения. Михаил Захаров поднимает тему легионерства, ведь в особенности страдает от этого хоккей. А вот слово берет председатель Белорусской федерации триатлона. Сегодня как никогда остро стоит вопрос открытия специализированных классов.

Андрей Силивончик, председатель Белорусской федерации триатлона:

У меня предложение. Рассмотреть возможность включения в школьную программу атлетического воспитания начальных классов плавания и бега как базовых видов спорта. Александр Лукашенко:

Не обязательно один класс, пусть несколько будет в этом пилотном проекте. И мы поддержим это решение. Только чтобы в этих классах уже наверняка иметь результат. Почти три часа разговора. Задачи поставлены. В том числе и перед новыми руководителями Национального олимпийского комитета.