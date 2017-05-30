Президент Беларуси на олимпийском собрании: провалите Игры в Корее – народ нам этого не простит

Новости Беларуси. Неудачное выступление белорусских олимпийцев в Рио-де-Жанейро не должно повториться. Спортсменам были созданы все условия, однако надежд они не оправдали. 30 мая в НОК Беларуси проходит олимпийское собрание с участием главы государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Подводятся итоги, разбираются проблемные вопросы и определяются основные задачи на ближайшее будущее. Следующая летняя Олимпиада пройдет в 2018 году в Южной Корее. Сейчас важно сделать анализ текущей ситуации в спорте, чтобы не допустить повторения ошибок.

Как отметил Александр Лукашенко, необходимо определить потенциально медальные виды спорта. И недопустимо рисовать планы для финансирования без реальной оценки шансов. К слову, расходы Национального олимпийского комитета решено сократить на 25%. В то же время накопилось достаточно системных вопросов, которые также требуют решения: от детского спортивного инвентаря до подготовки тренерских кадров.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Для спортсменов в нашей стране делается все необходимое, но должной отдачи, прямо заявляю, нет. Да, мы отмечаем успехи наших атлетов в 2014 году на зимней Олимпиаде в Сочи, неплохо выступили на Европейских играх 2015 года в Баку. А что было в Рио-де-Жанейро в прошлом году? Порадовали в каком-то объеме. Борьба, тяжелая атлетика. Однако это единичные успехи, яркие вспышки. А в целом выступление команды провальное. 40-е место в медальном зачете. Разве это соответствует нашим вложениям в спорт и внимаю государства к этой сфере? Нечего нам искать оправдания: пенять на климат, бразильскую неорганизованность, предвзятое судейство. Все понимали, что Олимпиада в Рио – не туристическая прогулка, это сложнейший экзамен. И все были в равных условиях. И мы должны были быть на голову выше своих соперников, чтобы не возникало сомнений в нашей победе.

Буквально накануне отъезда на Олимпиаду проводилось совещание, собирали команду, лучших специалистов. Тогда ни от одного из них не было жалоб, что чего-то не хватает для успешного выступления атлетов. В этом олимпийском цикле вы получили от государства все, что просили. Поэтому сегодня мы должны признать, что эти результаты – реальное отражение нерасторопности спортивных служащих, чиновников, невысокой компетентности тренеров, да и воли к победе атлетов. А ведь не за горами зимняя Олимпиада в Южной Корее. И с чем мы туда поедем? Времени не осталось. Провалите Игры в Корее – народ нам этого не простит. И выводы будут самые серьезные. Поэтому вы знаете, руководители федераций нынешние и тренеры, что надо делать. Выбирайте вот эти зерна, спортсменов, и готовьте к Олимпийским играм, как это происходит во всех странах. Не распыляясь.

30 мая на собрании были избраны руководители НОК и обновился исполком. На пост президента Национального олимпийского комитета переизбран Александр Лукашенко. Первым вице-президентом стал Андрей Асташевич, вице-президентами Сергей Репкин и Семен Шапиро.