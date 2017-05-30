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Армлеслинг: решение конфликта борьбой на руках

30 мая 2017 09:54
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Рука к руке, глаза в глаза со своим соперником. Ещё с древних времён решение конфликтов борьбой на руках считалось благородным делом. А позже стало и молодецкой утехой. Уложил одной правой – и ты победитель!

 Или девушкой, которая способна сразить парней наповал в прямом смысле слова. Пятнадцатилетняя Наташа занимается армреслингом меньше полугода. Но, по признанию тренера, уже может сойтись в ринге не только с представительницами прекрасного пола.

А парни здесь не простые, а золотыми… медалями награждённые

Боль неизбежна, а вот от травмы можно уберечься. Главное, не пытайтесь отправить кого-нибудь в рукоборный «нокаут» без специальной подготовки. Например, Илья прошёл через общеразвивающие упражнения, прежде чем статьза стол по армспорту, да ещё и вместе со своим учителем. Конечно, двухлетний опыт против двадцатилетнего бессилен, но в качестве тренировки полезно.

Одной силой рук в армреслинге не возьмёшь. Нужно добавить выносливость, хорошую  реакцию и технику. Свободная рука должна быть расположена на специальной ручке.

Стать чемпионом в армспорте можно и в 14 лет, и в 40. Но если вы не чувствуете силу в руках,проверьте, есть ли она в ногах! Неофициальному спорту – тоуреслингу больше 40 лет. Кто кого большим пальцем ноги – вопрос ещё более непредсказуемый, а зрелище забавное. 

# Фотофакт # Белорусские спортсмены # Никита Головко # Наталья Бунос # Илья Поклонский # Кирилл Гусалов

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