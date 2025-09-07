С победителями, но без проигравших – Минский полумарафон официально завершён

Ярко и эмоционально. С победителями, но без проигравших. Минский полумарафон официально завершен. В течение дня на разные дистанции вышли более 25 тысяч человек из 15 стран, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Особенность старта в том, что каждый желающий мог выбрать маршрут по силам. Бежали и лично, и командно. К примеру, центральный аппарат комитета судебных экспертиз выставил 10 человек. Они готовились не один день, чтобы покорить дистанцию. Участники поддерживали друг друга на протяжении всех 3 километров.