С победителями, но без проигравших – Минский полумарафон официально завершён

Ярко и эмоционально. С победителями, но без проигравших. Минский полумарафон официально завершен. В течение дня на разные дистанции вышли более 25 тысяч человек из 15 стран, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Ярко и эмоционально. С победителями, но без проигравших. Минский полумарафон официально завершен. В течение дня на разные дистанции вышли более 25 тысяч человек из 15 стран, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Особенность старта в том, что каждый желающий мог выбрать маршрут по силам. Бежали и лично, и командно. К примеру, центральный аппарат комитета судебных экспертиз выставил 10 человек. Они готовились не один день, чтобы покорить дистанцию. Участники поддерживали друг друга на протяжении всех 3 километров.
Максим Короневич, заместитель начальника управления кадров и идеологической работы центрального аппарата Государственного комитета судебных экспертиз:
Действительно важно сегодня быть едиными, сплоченными, потому что, как говорится, один в поле не воин, а когда у тебя есть дружный, слаженный коллектив, который всегда подставит свое плечо. Неважно, в каком мероприятии, пусть это будет на службе, на работе, даже сегодня, на марафоне, подталкивать друг друга к победе – это важно.
Праздник бега и здорового образа жизни – около 25 тыс. участников собрал Минской полумарафон.