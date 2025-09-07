Лукашенко поздравил биатлониста Смольского с победой в гонке преследования на Кубке Содружества

Именитый белорусский биатлонист Антон Смольский выиграл золотую медаль по итогам гонки преследования на первом этапе Кубка Содружества в Сочи, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. С высоким результатом спортсмена поздравил Президент: «Антон, спасибо! Было красиво и достойно!», – подчеркнул Александр Лукашенко.

Стартовый городок Смольский покинул третьим. Однако по ходу дистанции сумел опередить всех конкурентов. Залог успеха – быстрая скорость и точная стрельба. На четырех огневых рубежах лидер национальной команды допустил всего два промаха. Финишировал белорус в гордом одиночестве.

Всего на дебютном этапе Кубка Содружества у нас четыре награды. Это золото и три бронзы. Следующим стартом для биатлонистов станет чемпионат России по летнему биатлону в Чайковском.