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Лукашенко поздравил биатлониста Смольского с победой в гонке преследования на Кубке Содружества

07 сентября 2025 13:37
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Именитый белорусский биатлонист Антон Смольский выиграл золотую медаль по итогам гонки преследования на первом этапе Кубка Содружества в Сочи, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. С высоким результатом спортсмена поздравил Президент: «Антон, спасибо! Было красиво и достойно!», – подчеркнул Александр Лукашенко.

Лукашенко поздравил биатлониста Смольского с победой в гонке преследования на Кубке Содружества-2

Стартовый городок Смольский покинул третьим. Однако по ходу дистанции сумел опередить всех конкурентов. Залог успеха – быстрая скорость и точная стрельба. На четырех огневых рубежах лидер национальной команды допустил всего два промаха. Финишировал белорус в гордом одиночестве. 

Всего на дебютном этапе Кубка Содружества у нас четыре награды. Это золото и три бронзы. Следующим стартом для биатлонистов станет чемпионат России по летнему биатлону в Чайковском.

# Биатлон # Антон Смольский

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