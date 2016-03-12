Новый спортивный комплекс «Уручье»: легендарный дух «армейских» побед в новом обличье

Уже сейчас здесь работает новый спортивный комплекс «Уручье». А пару десятков лет тому на этом месте был небольшой легкоатлетический манеж. Его история началась почти 40 лет назад. Тогда здесь тренировали спортсменов лишь по нескольким дисциплинам.

Владислав Ращупкин, полковник, председатель государственного учреждения «Спортивный комитет Вооруженных Сил Республики Беларусь»:

К примеру, нельзя было развивать на базе данного манежа дисциплины, связанные с метанием молота, с метанием копья, диска, другие дисциплины. В середине 80-х годов в микрорайоне Зеленый луг началось строительство современного легкоатлетического комплекса, где эти перечисленные недостатки были реализованы. В то же самое время отметились выдающимися достижениями наши гандболисты. В центральном ядре внутри беговой дорожки разместилась игровая площадка, где и ковалась история нашего легендарного «СКА-Минск».

Это место еще помнит громкие победы и уникальные спортивные открытия былых лет. Сильнейшие гандбольные клубы со всего мира здесь приняли поражение от легендарного «СКА-Минск». Тогда же в этом здании воспитали 8 олимпийских чемпионов. И несмотря на то, что от легкоатлетического манежа остался лишь фундамент, здесь и сегодня царит дух великих побед.

Владислав Ращупкин, полковник, председатель государственного учреждения «Спортивный комитет Вооруженных Сил Республики Беларусь»:

Для того, чтобы, во-первых, помочь нашим спортсменам с точки зрения истории, воодушевить их на матчи, с другой стороны, для зрителей показать всю историю не только армейского гандбола, а вообще историю армейского спорта, нами была предусмотрена в холле второго этажа музейно-административная экспозиция. Кубки, по большому счету, это достижения наших гандболистов. Но здесь есть кубки, начиная с 50-х, конца 40-х годов. Это кубки, которые завоевывали на республиканских, международных соревнованиях армейские спортсмены.

Во время реконструкции старого манежа полностью отказались от беговых дорожек, вместо них – три новых зала и огромные трибуны. Упор сделан скорее на игровые виды спорта: гандбол, волейбол, баскетбол, бадминтон и мини-футбол.

Уже сегодня, по оценке международных экспертов, спортивный комплекс «Уручье» заслуживает наивысшей оценки. Главная игровая арена здесь оснащена современным светотехническим, звуковым и трансляционным оборудованием. За матчем могут наблюдать сразу три тысячи зрителей и большое количество журналистов.

Владислав Ращупкин, полковник, председатель государственного учреждения «Спортивный комитет Вооруженных Сил Республики Беларусь»:

Чтобы провести крупный международный матч, очень много работы приходится сделать в плане получения разрешений. В ту же Международную федерацию гандбола отправляются полностью все параметры помещения, начиная от освещения, заканчивая наличием Интернета и столиков для прессы. Вот это все, что заложено по инфраструктуре, соответствует на сегодняшний день и, думаю, на перспективу всем требованиям. Это и покрытие, и трибуны, и освещение, и сеточки. До мелочей все учтено.

Благодаря современному оснащению спортивного комплекса здесь планируют воспитывать новых олимпийских чемпионов. Так, современные тренажеры позволяют выполнять любые нагрузки, а тренировочные зоны – разместить сразу несколько спортсменов.

Но, как известно, большой спорт неразрывно связан с многочисленными травмами. Поэтому особое место отведено для медицинского центра. Основные направление – восстановление и реабилитация.

Антон Семенков, подполковник медицинской службы начальник отдела спортивной медицины:

Основная функция этого лазера – это максимально быстрое купирование боли. Снять боль ровно за одну процедуру. Образно говоря, спортсмен приходит с болевым синдромом, делается процедура и боль уходит буквально на следующий день, что дает возможность спортсмену дальше продолжить тренировки и вступить в строй.

Уже сегодня современному комплексу «Уручье» дают самую высокую оценку не только международные комиссии, но и сами спортсмены, сообщили в программе «Минск и минчане» на СТВ.

Евгений Яковчук, мастер спорта международного класса по бадминтону, девятикратный чемпион Беларуси:

Комплекс хороший, площадка хорошая, покрытие. Продуманы шторы, солнце не мешает. Хорошее освещение, не бьет в глаза. Для тренировочного процесса, даже для проведения республиканских каких-либо соревнований вполне достаточно, отличный зал.

Начало положено. Несмотря на то, что прошел всего лишь месяц с момента открытия, здесь уже успели провести ряд соревнований. Вот и сейчас готовятся к новым.

Владислав Ращупкин, полковник, председатель государственного учреждения «Спортивный комитет Вооруженных Сил Республики Беларусь»:

«СКА-Минск» групповые матчи с французами будет играть. Это один из основных матчей, причем он будет ключевой. Будет решаться, выходит «СКА-Минск» из группового раунда дальше или не выходит. Я думаю, что поддержка болельщиков, тот дух, о котором я в начале интервью говорил, великих побед, завоеванных на данной площадке, поможет достойно победить французов у нас дома. Мы будем надеяться, все помогать и болеть за нашу команду.

Отсчет новой истории спортивного комплекса «Уручье» уже начался. И она запомнится нам многочисленными победам и зрелищными матчами.