Прямой эфир

Белоруска Мария Мамашук завоевала золото на чемпионате Европы по вольной борьбе

12 марта 2016 11:11
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Победа белоруски! Мария Мамашук завоевала золото на чемпионате Европы по борьбе.  В Риге завершили выступление представители вольного стиля. В финале весовой категории до 69 килограммов наша соотечественница одолела израильтянку Илану Кратыш. 

Золотая медаль чемпионата Европы для представительницы гомельской школы борьбы не первая в карьере. В 2015 году белоруска выиграла турнир в категории до 63 кг среди молодежи, а в 2014 – серебряную награду чемпионата Европы среди взрослых.

Кроме того, Мария - бронзовый призер первых Европейских игр в Баку, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Борьба

Другие новости рубрики

Все новости
WADA: допинг-пробы на мельдоний провалили 60 спортсменов
11 марта 2016 13:19

WADA: допинг-пробы на мельдоний провалили 60 спортсменов

В очередном матче Единой лиги ВТБ «Цмоки-Минск» уступили саратовскому «Автодору» – 83:106
11 марта 2016 06:22

В очередном матче Единой лиги ВТБ «Цмоки-Минск» уступили саратовскому «Автодору» – 83:106

Во втором майте полуфинала чемпионата Беларуси «Неман» в овертайме одолел «Юность» – 2:3
11 марта 2016 06:18

Во втором майте полуфинала чемпионата Беларуси «Неман» в овертайме одолел «Юность» – 2:3