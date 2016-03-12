Белоруска Мария Мамашук завоевала золото на чемпионате Европы по вольной борьбе

Новости Беларуси. Победа белоруски! Мария Мамашук завоевала золото на чемпионате Европы по борьбе. В Риге завершили выступление представители вольного стиля. В финале весовой категории до 69 килограммов наша соотечественница одолела израильтянку Илану Кратыш.

Золотая медаль чемпионата Европы для представительницы гомельской школы борьбы не первая в карьере. В 2015 году белоруска выиграла турнир в категории до 63 кг среди молодежи, а в 2014 – серебряную награду чемпионата Европы среди взрослых.

Кроме того, Мария - бронзовый призер первых Европейских игр в Баку, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.