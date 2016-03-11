В очередном матче Единой лиги ВТБ «Цмоки-Минск» уступили саратовскому «Автодору» – 83:106

Новости Беларуси. Баскетболисты «Цмоков» не смогли поддержать победный почин, и в очередном матче Единой лиги ВТБ уступили саратовскому «Автодору». Перевес российского клуба оказался более чем убедительным. Уже после первой четверти гости имели плюс 12.

К большому перерыву «драконам» удалось сократить отрыв вдвое, но в дальнейшем дорожники целиком вернули инициативу в свои руки. К финальной сирене результативность приезжих баскетболистов перевалила за сотню – «Автодор» разгромил минчан 106:83.

Главным героем в составе гостей стал Пол Столл, на счету которого 23 очка, но во всем матче по количеству набранных баллов не было равных защитнику «Цмоков» Джастину Грэю, заработавшему 28 пунктов.

Уже 13 марта «Автодор» проэкзаменует белорусского чемпиона в Саратове. А ближайший домашний матч ожидает минчан 20 марта. Противостоять «Цмокам» будет финский «Байзонс», сообщили в программе «СТВ-Спорт».