WADA: допинг-пробы на мельдоний провалили 60 спортсменов

Положительные допинг-пробы на мельдоний (милдронат) выявлены у 60 спортсменов. Среди них – чемпионы мира и олимпийские чемпионы.



Представитель Всемирного антидопингового агентства (WADA) Бен Николс в интервью The New York Times уточнил, что

речь идет о допинг-пробах, исследованных с 1 января по 7 марта.

Специалист уверен, что число спортсменов, попавшихся на использовании данного препарата, будет расти.



Имена большинства атлетов, проваливших тест на мельдоний, пока не разглашаются. На данный момент известны имена 12 спортсменов, не прошедших пробы на допинг. В применении запрещенного препарата уличена российская теннисистка с белорусскими корнями Мария Шарапова (здесь подробности).