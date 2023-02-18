Надо побеждать. Минское «Динамо» может не удержаться в плей-офф

Новости Беларуси. Шоу порадовало, но результат подкачал. В очередном матче регулярного сезона КХЛ минское «Динамо» не смогло справиться с «Торпедо», сообщили в программе «СТВ-Спорт». Подробнее о поединке, а также о новом бренде клуба расскажет Артем Шукалович.

Артем Шукалович, корреспондент:

Яркое шоу, рекорд лиги по посещаемости и представление нового клубного бренда. В субботу минское «Динамо» устроило для заполненных домашних трибун настоящих праздник хоккея.

Для «зубров» устраивать подобные перфомансы не впервой, но на этот раз была и важная цель – показать многочисленным зрителям обновленную детско-юношескую школу, которая теперь носит название «Динамо-Джуниверс». Коллектив умело подогревал интригу перед матчем, и это принесло свои плоды. На «Минск-Арене» аншлаг. 15 086 зрителей – новый рекорд лиги. Руководство столичного клуба понимает, насколько важна подготовка совсем еще молодых спортсменов. И новый бренд – лишь первый шаг на пути к дальнейшему развитию. Впереди еще много планов.

Артем Каркоцкий, исполняющий обязанности генерального директора ХК «Динамо-Минск»:

«Динамо-Джуниверс» это новая, свежая, развивающаяся школа, которая прогрессирует, не стоит на месте и старается быть первой не только на льду, но и выглядеть достойно за его пределами.