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Надо побеждать. Минское «Динамо» может не удержаться в плей-офф

18 февраля 2023 18:54
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Новости Беларуси. Шоу порадовало, но результат подкачал. В очередном матче регулярного сезона КХЛ минское «Динамо» не смогло справиться с «Торпедо», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Подробнее о поединке, а также о новом бренде клуба расскажет Артем Шукалович.

Надо побеждать. Минское «Динамо» может не удержаться в плей-офф-1

Артем Шукалович, корреспондент:
Яркое шоу, рекорд лиги по посещаемости и представление нового клубного бренда. В субботу минское «Динамо» устроило для заполненных домашних трибун настоящих праздник хоккея.

Надо побеждать. Минское «Динамо» может не удержаться в плей-офф-4

Для «зубров» устраивать подобные перфомансы не впервой, но на этот раз была и важная цель – показать многочисленным зрителям обновленную детско-юношескую школу, которая теперь носит название «Динамо-Джуниверс». Коллектив умело подогревал интригу перед матчем, и это принесло свои плоды. На «Минск-Арене» аншлаг. 15 086 зрителей – новый рекорд лиги. Руководство столичного клуба понимает, насколько важна подготовка совсем еще молодых спортсменов. И новый бренд – лишь первый шаг на пути к дальнейшему развитию. Впереди еще много планов.

Надо побеждать. Минское «Динамо» может не удержаться в плей-офф-7

Артем Каркоцкий, исполняющий обязанности генерального директора ХК «Динамо-Минск»:
«Динамо-Джуниверс» это новая, свежая, развивающаяся школа, которая прогрессирует, не стоит на месте и старается быть первой не только на льду, но и выглядеть достойно за его пределами.

Надо побеждать. Минское «Динамо» может не удержаться в плей-офф-10

Яркое начало поединка раззадорило родных болельщиков. Но порадовать зрителей и победой у «зубров», увы, не вышло. Итоговые цифры – 4:2. Гости сильнее. Подопечные Вудкрофта все еще в зоне плей-офф, но ситуация шаткая. В затылок дышит московский «Спартак», который отстает от минчан всего на три очка, но имеет матч в запасе. Белорусам же предстоит провести еще две игры. Во вторник, 21 февраля, дома сыграем против «Трактора», а завершим регулярку в следующую субботу гостевым противостоянием против «Витязя». И если дружина хочет продолжить сезон матчами на выбывание, то необходимо побеждать.

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# Хоккей # Артем Шукалович # Артем Каркоцкий # Крэйг Вудкрофт # Фотофакт

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