Новое лицо на СТВ: чемпион Виталий Гурков стал ведущим «Недели спорта»

Новости Беларуси. Чемпион сменил ринг на студию. В программе телеканала СТВ «Неделя спорта» появился новый ведущий. Им стал Виталий Гурков – многократный чемпион мира, заслуженный мастер спорта Беларуси по тайскому боксу.

Вместе с уже известной зрителям телеведущей Кристиной Момот они будут знакомить вас с событиями спортивной недели. И всё у них будет по-чемпионски: компетентно, качественно, оперативно.

«Неделя спорта» выходит по воскресеньям в 22.30. Первую программу в исполнении дуэта с чемпионом смотрите тут.