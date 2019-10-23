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Новое лицо на СТВ: чемпион Виталий Гурков стал ведущим «Недели спорта»

23 октября 2019 07:32
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Новости Беларуси. Чемпион сменил ринг на студию. В программе телеканала СТВ «Неделя спорта» появился новый ведущий. Им стал Виталий Гурков – многократный чемпион мира, заслуженный мастер спорта Беларуси по тайскому боксу.

Вместе с уже известной зрителям телеведущей Кристиной Момот они будут знакомить вас с событиями спортивной недели. И всё у них будет по-чемпионски: компетентно, качественно, оперативно.

«Неделя спорта» выходит по воскресеньям в 22.30. Первую программу в исполнении дуэта с чемпионом смотрите тут.

Новое лицо на СТВ: чемпион Виталий Гурков стал ведущим «Недели спорта»-1

Новое лицо на СТВ: чемпион Виталий Гурков стал ведущим «Недели спорта»-3

Новое лицо на СТВ: чемпион Виталий Гурков стал ведущим «Недели спорта»-5

Новое лицо на СТВ: чемпион Виталий Гурков стал ведущим «Недели спорта»-7

Новое лицо на СТВ: чемпион Виталий Гурков стал ведущим «Недели спорта»-9

Новое лицо на СТВ: чемпион Виталий Гурков стал ведущим «Недели спорта»-11

Новое лицо на СТВ: чемпион Виталий Гурков стал ведущим «Недели спорта»-13

Новое лицо на СТВ: чемпион Виталий Гурков стал ведущим «Недели спорта»-15

Новое лицо на СТВ: чемпион Виталий Гурков стал ведущим «Недели спорта»-17

# Белорусские спортсмены # Виталий Гурков # Кристина Момот # Фотофакт

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