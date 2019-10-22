Криштиану Роналду: «700 голов за карьеру – это в прошлом»

Новости мира. Стартовал третий тур Лиги чемпионов, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Если в первых двух многие команды еще находились в поисках себя и раскачивались, то теперь им предстоит набирать очки. На повестке дня – итоги восьми матчей.

Практически каждый поединок обещает быть захватывающим. Выделим противостояние «Ювентуса» и «Локомотива». Московская команда неожиданно стала серьезным претендентом на выход из группы.

Сражение в Турине станет настоящим испытанием для дружины Юрия Семина, поскольку многие ключевые игроки, такие как Федор Смолов, Антон Миранчук, Мацей Рыбус залечивают повреждения и не смогут помочь команде. К слову, по статистике итальянцы самые неудобные соперники для российских коллективов: из 60 встреч было выиграно только 11.

Юрий Сёмин, главный тренер ФК «Локомотив»: Наверное, нужно и правильно держать всю команду, потому что «Ювентус» – это не один Роналду, каждый игрок на своей позиции – это большой мастер, большая звезда.

Криштиану Роналду, нападающий ФК «Ювентус»:

Эта игра важна, нам необходимо постараться одержать победу и выйти в следующий раунд. В этом сезоне мы играем в более атакующий футбол, у нас новая система, которая мне нравится. Я счастлив, как и вся команда.

Что касается рекорда – 700 голов за карьеру – это в прошлом. Отличное достижение, но моим приоритетом является победа «Ювентус». Победы делают меня, мою семью и моих болельщиков счастливыми.