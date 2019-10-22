КХЛ. Минское «Динамо» на домашнем льду проиграло «Барысу»

Новости Беларуси. «Динамо» провело домашний матч чемпионата КХЛ, сообщили в программе «СТВ-Спорт». На льду «Минск-Арены» «зубры» встречались с соперниками из казахстанского «Барыса», которых вел в бой белорусский специалист Андрей Скабелка.

Егор Гайнетдинов, игрок ХК « Динамо-Минск » : Если бы реализовали смвои моменты, которых было предостаточно, наверное бы и выиграли. Скорости намного выше, даже по сравнению с Лигой чемпионов тут все быстрее.

Напомним, в пассиве динамовцев значатся пять кряду поражений (в том числе от нижегородского «Торпедо» с антирекордным в этом сезоне счетом – 0:6).

Казалось бы, самое время исправлять ситуацию. Но «Динамо» не смог вырвать победу и проиграл «Барысу» со счетом – 1:2.