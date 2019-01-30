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9 февраля «Минская лыжня–2019» соберёт любителей активного отдыха

30 января 2019 18:10
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Новости Беларуси. Палки в руки – и бегом за хорошим настроением. Большой спортивный флешмоб «Минская лыжня – 2019» вновь соберет любителей активного отдыха, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. 

9 февраля «Минская лыжня–2019» соберёт любителей активного отдыха-1

Первый старт на лыжероллерной трассе в Веснянке дадут уже 9 февраля. В программе 6 забегов на 2,5 километра. На площадке около футбольного манежа будут работать палатки со вкусными угощениями и согревающими напитками.

9 февраля «Минская лыжня–2019» соберёт любителей активного отдыха-4

Отдохнуть и послушать живую музыку можно будет здесь же – на сцене выступят популярные артисты и коллективы. Сейчас готовят полигоны и устанавливают мишени. Лыжную трассу подготовили недавно, однако некоторые участники уже успели прокатиться по финишной прямой.

9 февраля «Минская лыжня–2019» соберёт любителей активного отдыха-7

9 февраля «Минская лыжня–2019» соберёт любителей активного отдыха-9


Олег Зосик:
Приезжаю примерно 4-5 раз в неделю. Очень доволен, потому что прекрасные сделаны условия для лыжников. Это что-то невероятное.

9 февраля «Минская лыжня–2019» соберёт любителей активного отдыха-11

Владимир Данилюк:
Будут соревнования среди учителей Фрунзенского района. Подготовка идет. Надо отстоять честь школы, чтобы в 10-ке лучших быть. 

9 февраля «Минская лыжня–2019» соберёт любителей активного отдыха-14

 

Первыми обкатать свежеуложенную трассу в следующую субботу выйдут команды столичной мэрии, облисполкомов и министерств. В обед начнутся массовые забеги.

9 февраля «Минская лыжня–2019» соберёт любителей активного отдыха-17

Самое главное – что встать на лыжи смогут все желающие, ведь в этой гонке не будет проигравших. Памятные медали получат все участники.

9 февраля «Минская лыжня–2019» соберёт любителей активного отдыха-20

9 февраля «Минская лыжня–2019» соберёт любителей активного отдыха-22

# Минская лыжня # Олег Зосик # Владимир Данилюк # Фотофакт

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