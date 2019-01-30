9 февраля «Минская лыжня–2019» соберёт любителей активного отдыха

Новости Беларуси. Палки в руки – и бегом за хорошим настроением. Большой спортивный флешмоб «Минская лыжня – 2019» вновь соберет любителей активного отдыха, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Первый старт на лыжероллерной трассе в Веснянке дадут уже 9 февраля. В программе 6 забегов на 2,5 километра. На площадке около футбольного манежа будут работать палатки со вкусными угощениями и согревающими напитками.

Отдохнуть и послушать живую музыку можно будет здесь же – на сцене выступят популярные артисты и коллективы. Сейчас готовят полигоны и устанавливают мишени. Лыжную трассу подготовили недавно, однако некоторые участники уже успели прокатиться по финишной прямой.



Олег Зосик:

Приезжаю примерно 4-5 раз в неделю. Очень доволен, потому что прекрасные сделаны условия для лыжников. Это что-то невероятное.

Владимир Данилюк:

Будут соревнования среди учителей Фрунзенского района. Подготовка идет. Надо отстоять честь школы, чтобы в 10-ке лучших быть.

Первыми обкатать свежеуложенную трассу в следующую субботу выйдут команды столичной мэрии, облисполкомов и министерств. В обед начнутся массовые забеги.