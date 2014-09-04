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Николай Ладутько вручил олимпийским чемпионам почетные грамоты и денежные сертификаты

04 сентября 2014 18:12
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Новости Беларуси.  Дарья Домрачева, Антон Кушнир, Алла Цупер, Надежда Скардино и другие участники сочинской олимпиады 4 сентября вновь собрались вместе. В преддверии Дня города председатель Мингорисполкома Николай Ладутько вручил чемпионам почетные грамоты и денежные сертификаты.

Мэр Минска ещё раз поблагодарил олимпийцев за победы и пожелал не останавливаться на достигнутом. К слову, титулованный фристайлист Антон Кушнир уже начал активно готовится  к зимним соревнованиям, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

# Дарья Домрачева # Антон Кушнир # Госнаграды # Алла Цупер # Надежда Скардино

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