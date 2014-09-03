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Финал футбольного турнира «Кожаный мяч» принимает Жлобин с 3 по 6 сентября

03 сентября 2014 08:18
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Новости Беларуси. Жлобин впервые принимает финал футбольного турнира «Кожаный мяч». Торжественное открытие соревнований среди детей средней возрастной группы на призы Президентского спортивного клуба состоится 3 сентября, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В этом году в решающую стадию одних из самых массовых состязаний пробились 8 лучших дружин со всех областей страны. Столицу представляют сразу две команды - «Атлетик» и «Торнадо».

На первом этапе соперники сразятся в двух группах, а затем в заключительный день - 6 сентября - проведут стыковые поединки за итоговые места: с 1 по 8.

Посмотреть на игру будущих футбольных звезд можно на стадионе «Локомотив».

По традиции победитель и призеры турнира получат памятные кубки и ценные призы.

Финальный турнир «Кожаного мяча» в старшей возрастной группе пройдет с 9 по 13 сентября в Молодечно.

# Футбол Беларуси

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