Балерина Волочкова: Кержаков обязан на мне жениться!

Новости России. 3 сентября в подмосковных Химках прошел товарищеский матч Россия – Азербайджан. Победу со счетом 4:0 праздновали россияне.

А нападающий «Зенита» Александр Кержаков оформил дубль, что позволило ему стать лучшим бомбардиром в истории сборной.

На 12 минуте Кержаков сделал дубль и забил свой 28 мяч, окончательно закрепившись на первой строчке гонки бомбардиров.

Поддержать российскую сборную по приглашению Кержакова пришла балерина Анастасия Волочкова. За происходящим на поле она наблюдала из VIP-ложи. Скучать балерине, судя по всему, не пришлось: она весь вечер раздавала автографы и получала подарки от тайных поклонников. А после матча на своей странице в социальной сети пошутила, что Кержаков теперь у нее в долгу.

Анастасия Волочкова (в Instagram):

Приехала по приглашению Саши Кержакова поболеть за него, и он сразу забил 2 гола подряд! Теперь он обязан на мне жениться!

Напомним, несколько месяцев назад спортсмен расстался со своей гражданской супругой и матерью своего годовалого сына Игоря Екатериной Сафроновой.

После разрыва с Сафроновой Кержаков решил воспитывать сына один. Футболист подал заявление в суд с требованием ограничить мать своего ребенка в родительских правах. Подробности жизненной драмы Кержакова читайте здесь.

У футболиста Кержакова есть дочь Дарья от первого брака. Девочке 8 лет. Какой Александр Кержаков семьянин? Все о спортсмене читайте здесь!

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