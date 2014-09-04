Утренняя зарядка с Марией Богатырь и певицей Катей Волковой

Катя Волкова окончила Институт Современных знаний им. Широкова (искусство эстрады,пение). С 2007 года танцовщица go-go многих столичных клубов. Резидент ранее скандального клуба «Chicago», «White club», «Next», а также постоянная участница многочисленных проектов клуба «Овертайм» («Танцы по правилам», «Звездные войны»).

С 2007 года знакомиться с одним из самых известных хип-хоп исполнителем Чимом. Это привело к записи нескольких треков в стиле r’n’b: «Мой друг», «Две недели рая», «Он твой» …

Чуть позже сотрудничает с Dj Fourty Seventh .В результате получился хит многих радиостанций страны «Ты меня целуешь».

Параллельно участвует в различных музыкальных конкурсах, таких как Еврофест (в составе группы «ПИН-КОД И ЧЕМПИОНС») и конкурса «Молодежь за союзное государство» (приз за создание самого яркого сценического образа).

Участница проекта «Академия талантов- 2» на телеканале ОНТ.

В 2013 - участница грандиозного шоу Константина Меладзе «ХОЧУ В ВИАГРУ».

Она просто делает то, что ей нравится! И всегда счастлива, когда это нравится и другим! Она «безбашенная» и «горячая», но в то же время - ранимая и чувственная! Ее либо любят, либо ненавидят. Цель ее каждого дня: саморазвитие! Она ставит перед собой недосягаемые задачи, ведь она знает: «целься в луну - и ты обязательно попадешь в какую-нибудь звезду»!