Николай Кулемин, нападающий сборной России: С Беларусью будем играть только на победу

Новости Беларуси. Сборная России одержала очередную победу в группе «В» в рамках чемпионата мира по хоккею. 18 мая в тяжелейшем поединке была обыграна немецкая дружина – 3:0. После поединка нападающий сборной России Николай Кулемин ответил на вопросы корреспондента ctv.by Дмитрия Руто.

Игра с немцами получилась самая тяжелая. Ожидали, что соперник даст такой бой?

Николай Кулемин, нападающий сборной России по хоккею:

На самом деле, все игры на турнире были тяжелыми. И сегодняшний матч не стал для нас сюрпризом, пусть и не видели ни одной игры Германии.

Два периода закончились без голов, в третьем вы смогли забросить три шайбы. Что говорил Олег Знарок во втором перерыве?

Николай Кулемин:

Он просил играть в свою игру, продолжать создавать моменты, и голы придут.

Александр Овечкин вынужден был досрочно завершить матч. Как его состояние?

Николай Кулемин:

Пока ничего не знаю.

Россию на этом турнире преследует какой-то злой рок: раз за разом игроки получают травмы.

Николай Кулемин:

Действительно, много ребят травмируется, приходится играть меньшим количеством хоккеистов. Но, к счастью, команда справляется. Кому-то приходится чуть больше играть, выполнять задачи травмированных. Все ребята готовы к этой обязанности.

Следующий матч вам предстоит провести против сборной Беларуси. Этот поединок для российской команды принципиален или будете настраиваться на него как на обычную встречу?

Николай Кулемин:

Я думаю, это для нас обычный матч. Но я, конечно, понимаю, что белорусы будут играть дома, для них это особенный матч – встреча с Россией. Поэтому, несомненно, нам надо настраиваться.

Тяжело ли настраиваться на игры, зная, что команда прошла уже в плей-офф?

Николай Кулемин:

У нас задача выиграть не один матч или два, а победить во всех поединках. Поэтому не важно, какая это игра по счету. Нужно выигрывать. И в последней игре группового этапа будем действовать только на победу. Я считаю, что это как этап подготовки к следующему раунду, играм на вылет. Будем играть в свою игру, прорабатывать схемы.