Приключения иностранных болельщиков в Беларуси со съемочной группой СТВ

Новости Беларуси. Ну а сейчас околохоккейные страсти. Тысячи туристов в Минске в эти дни болеют не только за красивую игру, но и знакомятся с нашей страной. А путь к сердцу гостя, как известно, лежит через желудок. Но, не забываем, что любят они при этом и ушами, и глазами. Так, чем же мы богаты? И чем рады?

Тысячи фото на сотнях аккаунтов, комментарии, лайки... Все на разных языках и все с хэштегом # Беларусь, # Чемпионат.

Kaiser von China (Финляндия):

Здесь все прекрасно организовано: метро, автобус ходит между двумя аренами, все на английском языке. Когда я приехал в полночь, возле «Чижовка-Арены» по-прежнему был живой концерт. Прямо напротив отеля. Это было один из многочисленных фестивалей, которые проводятся здесь!

Rınata Bauzhanova (Казахстан):

Я горю желанием многое вам рассказать, но всего словами не передашь, здесь нужны нервные «вскидывания» рук и улыбка на всю физиономию.

Максим Захаров (Россия):

Минск, да и вся Беларусь, неизменно вызывает у русского человека тоску по порядку и устроенности жизни. А тут не просто Минск, не просто Беларусь, тут центр спортивной вселенной!

Анастасия Дехтяр, СТВ:

Как это «угулять» по-белорусски. Мы решили составить свою экскурс-программу для иностранных туристов и болельщиков, чтобы показать то самое пресловутое гостеприимство и показать настоящую Беларусь.

Какой же завтрак без картошки. Белорусской бульбачки. Мы отправились на стоянку возле «Чижовки-Арены». Здесь стоят дома на колесах, где разместились болельщики из разных стран и сейчас мы им предложим наши гастрономические изыски.

Уже несколько дней как здесь припарковались и обосновались болельщики из Словакии, Чехии и Латвии. Утро. А вот, к примеру, эта компания кроме солнечных ванн, еще ничего не принимала. А мы, так сказать, с доставкой на дом!

Находим общий язык со словаками. Уж больно по вкусу им пришлось наше «съедобное» предложение.

В лагере, куда приехали «дикарями» болельщики, все с урбанистическим уклоном. Розетки под открытым небом, вода, чтобы умыться и биотуалеты.

Эта компания приехала в Минск еще перед открытием. Проехав тысячу километров до хоккейной столицы, взглянули на Беларусь с окошка своего автотрейлера. Здесь они впервые, а потому и говорят, что это любовь с первого взгляда.

Где, как не на кухне, пускай даже такой, самые душевные беседы.

Драники «шкварчат» на пательне — так словакам гораздо понятней, болельщики готовятся к предстоящим играм.

Пока словаки облизывали пальчики после белорусских драников, скрупулезные немцы изучали столичные прилавки.

Жители пригорода Мюнхена анализируют рынок: что же прикупить на дорожку. 5 дней в Минске. Сходили на 8 матчей, веселились в фан-зонах, гуляли по городу, а завтра уже пора восвояси. Первая остановка у солений из бочек.

Огурец с белорусского огорода да погребка против европейских корнишонов в банках.

У морозильных камер рассматривают ягоды. Говорят, такие и у них есть. К слову, львиная доля белорусского лесного микса уходит на экспорт в Европу.

Биатте Триелоф, болельщица (Германия):

Да, такое есть у нас в Германии. Я знаю, что иногда сырье, сами ягоды привозят из Беларуси уже замороженными. У вас вижу дешевле. Килограмм стоит 4 евро. А у нас в два раза дороже выходит.

Конечно же, ценители баварских колбасок остановились возле прилавка с нашей пальцем пиханой. Вот жаль в самолет с такой не пустят.

Таинственный Макс управляет нашим сознанием. Как бы мы не сопротивлялись, но похоже именно он навязал нам свой выбор. Известный в Украине мендалист, кстати, это мастерство психологических опытов, то чем когда-то занимался Вольф Мессинг, приехал в Минск всего на два дня — встретиться с известными иллюзионистами братьями Сафроновыми, а так получилось, что задержался на неделю. Его тоже накрыло волной чемпионата.

Таинственный Макс, иллюзионист из Украины:

Я на хоккее впервые, впервые в Минске. Мне было интересно посмотреть.

Мне очень понравилось, что ваш город невероятно чистый. Здесь очень много парков, скверов очень здорово прогуляться подышать воздухом.

Киев тоже замечательный город, есть тоже и скверы и парки, но, к сожалению, не в таком состоянии, особенно после недавних событий.

Мы же тоже решили не скучать в такой компании и устроили свою шоу-программу. Закрадывались мысли о том, а не попросить ли нам нашего таинственного гостя, коль способен, загипнотизировать финских игроков, встречались с ним аккурат в день матча. Но шутки шутками, лучше зарядим на позитив болельщиков.

Следующая жертва нашего всеобъемлющего гостеприимства — только что проснувшиеся фины. Иностранцы вышли в фан-деревню на утренний кофе, а оказались вместе с нами за городом.

Фото на память у входа. Музей архитектуры и быта под Минском.

Электрик, каменщик и фрилансер с юго-востока Финляндии с любопытством осматривают местные достопримечательности. Говорят, что-то подобное есть и у них. Заостряют внимание на бутафорском калядном столе.

Экспресс прогулка по «веске» — фотоальбом готов. Сельский антураж в музеи, конечно, хорошо, теперь в реалии.

Болельщик из Финляндии:

Хорошо, что сохраняете эту древность, ведь это увидят потомки. Это важно.

И мы не жалеем, что поехали с вами.

По дороге на автостоянку внезапное знакомство с нашей машиностроительной промышленностью. Грузовик «МАЗ» на пару с трактором «Белорус» вышли на работу.

Финов, как оказалось, этим не удивить. Гиганты белпрома работают и у них на родине. Причем «Беларус», утверждают, прописался на финских полях еще с 70-х.

Болельщик из Финляндии:

Когда мы решили в Финляндии, что поедем в Минск мы готовились. Искали в Интернете информацию о стране, гостиницах. Но когда сюда приехали, поняли, что все, что мы пока увидели, превзошло все наши ожидания.

79-летняя Мария Ивановна из агрогородка Раков с порога усаживает гостей за стол. Скатерть-самобранка уставлена яствами.

У финов гастрономический шок-открытие – сало, компот и маринованные помидоры. И вообще они поражены этой белорусской традиции застолья.

Вкусив белорусских изысков, фины тянутся за добавкой. Распробовали.

Тут же бабуля Марья-искусница раскрывает ларец со своими рукоделиями. Пенсионерка — чемпион Минской области по вышиванию крестиком.

Один фин не устоял. Интересуется, как выкупить себе вышиванку.

Поели, надо и размяться. Гости интересуются, где хранятся домашние «прысмаки»? Хозяйка тут же в погреб. Как же не сфотографировать такую достопримечательность. Один из гостей решается уйти в подполье.

Мы спешим объяснить, что это деревенский холодильник.

Болельщик из Финляндии:

Спасибо. Круто, что мы увидели настоящую жизнь в деревне.

Но всем нашим встречам разлуки, увы, суждены. Мария Ивановна просто так гостей не отпускает. Вот уж этот на посошок.

А эти девушки приехали в Минск из далекой Намибии. Про хоккей они знают не много, потому и прилетели из Африканского края на чемпионат посмотреть и себя показать.

Встретили иноземок в фан-зоне. Заметно озябших от белорусско-майского бриза, решительно отправились согревать. По традиции субботнего дня — баня.

Градус зашкаливал, хотя чего там — они привыкшие, зато теперь африканцы знают, что значит поддать жару.

Парк костей не ломит. Три девицы ушли в отрыв. Успеть бы вечером на матч. Теперь их багажу знаний позавидует любой земляк.

Минск — чемпионит по полной. Одни фанаты хоккея и туристы приезжают, другие уезжают. Но у всех, конечно же, остаются впечатления, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Болельщики:

Я слышала от других людей, что здесь повеселей. В других странах не чувствуется, что хоккей проходит.

Честно скажу, что Беларусь – страна хоккея!

Это как раз про про них: они уезжали, но обещали вернуться.