Какие команды попадут в 1/4 финала ЧМ-2014? Рассуждали в программе «Неделя» на СТВ

Новости Беларуси. Расклад сил на чемпионате мира по хоккею. Какие сборные скрестят клюшки в плей-офф станет известно в ближайшие дни. На фоне безусловных фаворитов и явных аутсайдеров еще сохраняется интрига, в том числе и по судьбе белорусской сборной, которая на неделе, а точнее 17 мая заметно поднялась в рейтинге игр. Субботний матч Беларусь-Германия с результатом 5:2 наделал много шума и на трибунах «Минск-Арены» и на улицах белорусских городов. Порассуждаем об этом прямо сейчас. На прямой связи из нашей студии «Арена» мой коллега Евгений Горин. Добрый вечер! Женя, игра с немцами не глобально, но всё же спутала карты турнирных таблицах. Так есть ли у нас шансы на четверть-финал?

Евгений Горин, СТВ:

Неделя для любителей хоккея выдалась очень пестрой. С большим числом неожиданностей. У Беларуси хорошие шансы во второй половине турнирной таблицы группы В. Фактически как ракета команда взлетела на 2 строчку. Немцы, которые играли с нашей сборной, не повезло настолько, что они уткнулись в главного аутсайдера ЧМ — команду Казахстана. А последние и вовсе потеряли все шансы остаться на будущий сезон в элитном дивизионе мирового хоккея. В Минске им откровенно не повезло — ни одной победы, хотя были все шансы с ледовой дружиной США.

Швейцария чуть опустилась, но снова поднялась.

18 мая в «Минск-Арене» встретились команды США и Финляндии. Игра началась ярко. Уже на 19 секунде американцы забросили шайбу. Сравнять счет финам не удалось. Итоговый счет — 1:3 в пользу США. Сразу после матча корреспонденты СТВ пообщались с игроками американской сборной.

Тим Стэплтон, игрок команды США по хоккею:

Это была сложная игра. С Финляндией играть всегда непросто. С самого начала матча мы выбрали правильную тактику. Благодаря командным усилиям нам удалось обыграть соперника. Это была важная игра. Минск просто невероятный город. Я был здесь 2 года назад. Очень много изменилось за это время. Все на высшем уровне, каждый игрок нашей команды наслаждается пребыванием здесь.

Где вы побывали в Минске и что запомнилось?

Тим Стэплтон:

Очень много ресторанов. Это здорово. Конечно, отдыхаем между играми, стараемся много не есть.

Еще два претендента на попадание в 1/4 финала — сборная Беларуси и Латвии.

На неделе запоминающаяся была победа сборной Беларуси в игре с немцами, при том, что первые шайбу забросили германские хоккеисты. В какой-то момент вообще казалось, что удача уходит от белорусов, тем не менее, за два периода счет не только удалось сравнять, но и наброисть сверху еще три. Очень красивая игра. Кстати, от этой победы выиграли не только хоккеисты и болельщики, но и учащиеся спортивных школ. Президентский спортивный клуб продолжает акцию. Хоккеист, забросивший победную шайбу, получает право выбрать школу, в которую перечислит 75 млн. рублей. На этой неделе этим игроком дважды оказался Грабовский. Выиграв со Швейцарией и Германией, деньги отправлены детской школе хоккейного клуба «Юность-Минск» и детско-юношеской спорт-школе в Витебск.