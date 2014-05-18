Чемпионат мира по хоккею в Минске. Александр Овечкин после столкновения с немцем не смог продолжить матч

Новости Беларуси. 18 мая в рамках чемпионата мира по хоккею в «Минск-Арене» встречались сборные России и Германии. Лишь в третьем периоде россиянами удалось распечатать ворота соперника. Сделал это Вадим Шипачев на 44 минуте.

Через пять минут лед был вынужден покинуть капитан сборной России Александр Овечкин. В одной из атак российской сборной в середине площадки его грубо встретил соперник, Маркус Кинк, после чего нападающий оказался на льду. И только при помощи партнеров по команде Александр направился на скамейку запасных, а затем – в раздевалку.

Возможная травма главной звезды российской дружины может оказаться весьма некстати перед раундом плей-офф, путевку в который команда уже завоевала.

К тому же подопечным Олега Знарока 20 мая предстоит встреча со сборной Беларуси. Матч пройдет в «Минск-Арене» и начнется в 20.45.