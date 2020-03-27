Николай Козеко о травме Дмитрия Рака: «Врачебная промашка, моя промашка, что мы не разглядели вот это состояние Димы»
Тренер откровенно рассказал о себе в программе «В людях».
Вадим Щеглов, ведущий СТВ:
Во фристайле, как в жизни, всегда есть две стороны медали. История с Дмитрием Раком: его жизнь разделила на «до» и «после». После этого случая нет у спортсменов боязни выступать?
Николай Козеко, тренер национальной сборной по фристайлу:
Как Вам сказать. Конечно, это несчастье, конечно, это неудача. Конечно, это даёт нашим коллегам, кто с ним начинал, кто с ним тренировался – Дима Дащинский, Алексей Гришин, Антон Кушнир, Алла Цупер – коллеги, которое вместе с ним работали, они же видели, что это получилось – это была глупость. То есть вот это как раз из разряда тех случаев, когда человеку просто не повезло. Из разряда того, что лыжа отстегнулась или где-то кто-то там сделал. Вот это был такой случай. Все понимали, что это не из-за того, что вид спорта такой, не из-за того, что он не готов был. Ведь он на простом прыжке просто приземлился и упал. А получилось так, что это, наоборот, сплотило всех ребят.
Николай Козеко: «Вот как я могу уехать? Я вот это создавал с нуля. Я один многие годы собирал вот этот коллектив»
Вадим Щеглов:
А как Вы лично это переживали?
Николай Козеко:
Как свою трагедию. Переживал это, как свою трагедию. Как то, что да, была промашка. Врачебная промашка, моя промашка, что мы не разглядели вот это состояние Димы. Ну и неадекватная была ситуация. Могли, могли, конечно, предвидеть это.
Также в интервью Николай Козеко рассказал:
– как в детстве жил в землянке в Мачулищах
– о встречах с Бровкой, Мележем и Шамякиным
– как после развала СССР спортсмены уходили в «шопные» дела
– присматривается ли к каким-то зарубежным спортсменам, чтобы пригласить в сборную
– об Instagram и почему видеоролики, как увлечение – это хорошо
Смотрите 29 марта в 21.15 на РТР-Беларусь.